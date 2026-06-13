熱銷百萬無線藍牙耳機突然在耳內爆炸！鄭州男大生戴著睡覺險失聰

河南鄭州一名孫姓大學生日前發文表示，自己深夜戴著無線藍牙耳機滑手機時，耳機竟突然在耳內爆炸，造成短暫耳鳴及輕微灼傷。



孫同學透露，涉事耳機是他在一年多前根據網上推薦，於電商平台花費約70元人民幣購買。該款耳機並非廉價的無牌劣質產品，在各大平台上累計銷量高達數百萬副。他此前使用的一年多內亦從未發現任何異常。



耳機廠商則跟孫同學說，可將故障耳機寄回檢測，若確認屬產品質量問題，願意負擔相關醫療檢查費用。孫同學表示自己尚未寄出耳機，並表示自己無大礙，醫藥費也只花費了約幾百元，後續不打算繼續追責，因此也不會向外界透露耳機廠商信息。



據《瀟湘晨報》報道，當事人孫同學表示，事發於10日凌晨1時左右，當時宿舍已熄燈，他正戴著耳機躺在床上看影片，沒想到耳機毫無預警發生爆炸。

孫同學回憶，爆炸前耳機沒有出現異常發熱、異響或其他故障徵兆，爆炸聲相當大，室友一度誤以為是手機掉落地面。事故發生後，他的耳朵出現輕微耳鳴與灼熱感，隔天上午前往醫院檢查，確認耳膜並未受損。

《瀟湘晨報》報道，近年內地社群平台上不時出現藍牙耳機爆炸案例，從知名品牌到平價產品皆曾傳出相關事件。

近年內地社群平台上不時出現藍牙耳機爆炸案例，從知名品牌到平價產品皆曾傳出相關事件。

有商家更指出，無線藍牙耳機鋰電池的若出現問題大多來自劣質配件、人為損壞或違規充電，不過若是透過正規管道購買的合格產品，在正常使用及充電情況下，發生爆炸的機率相對較低。