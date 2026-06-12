武漢癌症村585位村民62人患癌　官方通報：癌症與工廠污染無關係

湖北省武漢市新洲區驚現「癌症村」，一個僅有585人的村莊，竟然先後有62人罹患癌症和白血病（俗稱血癌）。村民懷疑，禍根是村中一家違規的泡花鹼廠。村民連續4年舉報，廠方也被查出排污嚴重超標，但當地生態環境部門始終以「無污染」「已停產」回應，甚至拒絕公開執法記錄和檢測數據。



6月12日，武漢市聯合調查組發布調查通報。調查指，涉事企業存在多項違法違規行為已被責令徹底關停，企業和投資人非法處置工業固廢等違法行為立案調查。



官方又指，廠區周邊整體環境基本達標，村民癌症發病與企業排污無因果關係，未證實企業污染與村民患癌存在因果關聯，而村民罹患癌症比例「明顯異常」的說法，也缺乏流行病學與環境健康科學研究支撐。



武漢現｢癌症村｣ 585人有62人患癌 疑化工廠污染村民維權4年無果

化工廠的排污溝進入池塘的進水口。（大象新聞）

此前村民指癌症發病率高 官方稱：發病率低於同期全國水平

此前據武漢市新洲區李集街道張信村黃土坡村村民徐文階走訪了解，村裡這些年居然不少人死於癌症和白血病，經統計達到62人。

而中國國家癌症中心2026年發佈的報告顯示，中國癌症發病率約為207.7/10萬，白血病約為3-5/10萬，黃土坡村的發病比例明顯異常。

通報稱，調查組織220餘人，對泡花鹼廠及周邊地表水、地下水、土壤等開展採樣監測和環境調查；並組織省市疾控中心、市職業病防治院組建35人聯合流調隊，深入開展黃土坡灣流行病學調查；市衛健、公安、民政等部門組織360餘人，參與病例排查和健康調查等。

此次官方通報指，媒體所稱62人中，核查確認癌症45例、非癌症17例；擴大核查後，1986年以來累計癌症65例，其中50歲以上佔64.6%、50歲以下佔35.4%。通報並稱黃土坡灣1986至2026年癌症年均發病率為253.88/10萬，低於同期武漢市281.16/10萬；黃土坡灣在2004年至2019年的癌症年均發病率也低於同期全國水平。

武漢現｢癌症村｣ 585人有62人患癌 疑化工廠污染村民維權4年無果

其中三個墳墓為患癌去世的村民。（大象新聞）

通報結論是，黃土坡灣非癌症高發地區，村民罹患癌症比例「明顯異常」的說法，缺乏流行病學與環境健康科學研究支撐。通報更列出15種癌症：肺癌17例、胃癌14例、結直腸癌八例、食道癌四例、腦癌四例、白血病四例等，指「癌種順位與全國農村地區基本一致，未發現與環境污染相關的單一癌種異常高發和聚集現象」。

關於村民主要懷疑的泡花鹼廠排污涉嫌導致村民患癌問題，官方指出，即使企業有污染問題，從流行病學角度看，目前沒有發現污染與村民患癌之間的關聯特徵。

昌盛泡花鹼廠離村民菜地一牆之隔。（大象新聞）

通報指，從病例空間分布分析，按村民住宅與泡花鹼廠、排水溝的直線距離分段統計後，沒有發現病例數量由近及遠遞減。從時間分布看，通報說40年來癌症病例「始終散在發生」，近年來變化趨勢和全國、全省一致，也沒有發現發病時間與泡花鹼廠排污的暴露窗口期有明確關聯。

而從最直接暴露在企業污染的人群來看，通報稱，19名員工，平均工作16年，最長40年，長期接觸產品、飲用廠區井水、食用廠區自種蔬菜，但只有1例直腸癌，且該員工67歲、非黃土坡灣村民，後來因腦溢血去世。

官方認定，涉事企業存在環境違法和歷史違建問題；沒有科學證據表明村民癌症（含白血病）發病情況與泡花鹼廠環境因素存在因果關聯；市生態環境局及新洲區分局、新洲區委區政府及區相關單位存在部門監管、屬地管理失職失責等問題。

關於企業硅藻土「含放射性物質致白血病」問題，通報認為「放射性致白血病」說法缺乏依據。通報稱，經過省、市核與輻射環境監測技術機構對企業存量硅藻土及其堆放區域周邊環境開展現場檢測，輻射劑量率均處於正常範圍，「有關泡花鹼廠硅藻土含放射性物質導致白血病、輻射致癌的說法，缺乏科學依據。」

武漢市新洲區昌盛泡花鹼廠。（大象新聞）

村民提供的2022年照片顯示，廠區排污溝內污水呈「醬油色」，流入農田水塘。村民反映，該廠生產過程中產生的矽藻土廢渣在廠區露天堆放，一到下雨天，污水就順着排污溝流到村民房前屋後。村民表示，他們通過多種途徑了解到，不合格矽藻土可能含放射性物質，長期接觸可導致白血病、輻射致癌。

關於企業周邊存在「醬油色」污水問題，官方通報承認雨水沖刷生產廢渣產生鹼性廢水，浸泡樹皮、木屑後流出廠外雨水溝，導致黑褐色積水；檢測還顯示雨水溝積水pH值大於9，超過地表水V類標準，水塘化學需氧量也超V類。

關於土壤污染及農作物生長矮小問題，通報稱，通過對村民反映玉米矮小的田塊進行現場調查，分析認為，該田塊靠近圍牆、臨近雨水溝的位置因地勢低容易積水，且土壤貧瘠偏鹼性，是導致玉米矮小的主要原因。

武漢現｢癌症村｣ 585人有62人患癌 疑化工廠污染村民維權4年無果

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針對此前曝光徐姓村民家井水錳超標的問題，通報稱，徐姓村民家井水只有2024年6月一次錳超Ⅲ類標準，其他兩次達I類；周邊五口井也達I類；並且區域地下水錳本身有年際和豐枯期波動，徐姓村民家井水錳含量單次檢測結果超標也波動範圍內。

2023年、2024年 昌盛泡花鹼廠仍在向外排污。（大象新聞）

據此前報道，村民表示，他們不要求高額賠償，只希望有權威部門對土壤、地下水進行徹底檢測，查明污染與癌症、白血病高發之間是否存在因果關係。「這關係到村裡幾百人的生命。」

工廠無合法手續 官方通報：責令泡花鹼廠徹底關停

公開信息顯示，該廠前身為公社鐵廠，後改產泡花鹼（矽酸鈉）。矽酸鈉主要用於建材行業作粘合劑、速凝劑等。2022年，武漢市生態環境局調查確認：該廠沒有環保手續、無排污許可，且位於武漢市劃定的基本生態控制線內，屬違規建設。

通報結果指出，泡花鹼廠存在違法違規問題，包括違規生產虛假整改、未經審批違法建設、非法處置工業固體廢物。

2026年，昌盛泡花鹼廠一直在偷偷生產。（大象新聞）

官方已責令泡花鹼廠徹底關停，對企業及其熊姓投資人非法處置工業固體廢物等違法行為立案調查，嚴格依法依規處理，涉嫌犯罪的移送公安機關，依法追究刑事責任；對違法建設，責令限期拆除；對廠區內尚在經營的木業公司，責令停止生產，清理場地；對廠區及周邊開展環境治理和生態修復。

武漢市還對生態環境監管、屬地管理、違建處置和信訪辦理中存在的失職失責問題進行問責，多名市、區、街道及執法部門相關責任人受到批評教育、誡勉、黨紀政務處分等處理；新洲區委區政府和市生態環境局被責成作出深刻書面檢查。

此外，當地將為黃土坡灣癌症患者和困難群眾提供醫療、救助和健康管理服務，並加強生態環境監管執法和信訪辦理，開展全市生態環境問題排查整治。