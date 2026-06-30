有片｜港漂碩士搬水泥日賺1000　難敵高生活成本及就業難退守深圳

此前，一條「港碩硬核兼職地盤搬水泥日賺1000」的網絡影片在小紅書走紅，吸引不少港漂群體關注。Steven來自山東，就讀於香港教育大學教育與發展心理學碩士。



1998年，香港啟動獎學金計劃預留150個內地狀元生來港，加之近年來香港政府積極打造「留學香港」品牌，在香港學習生活的內地學生專才已有30萬人左右，他們也被稱為「港漂」。作為其中一員的Steven在接受《香港01》表示，雖然是「港漂」但他心中有堅定的目標，「留在香港，成為真正的香港人」，他說「只要內心目標明確清楚規則，就不會覺得『漂』。」



不過面對高昂的生活成本，隨著碩士生活接近尾聲，Steven卻選擇北上回深圳居住。但他認為，這不過是一場「戰術性撤退」。



Steven因發布一條「香港兼職地盤搬水泥日賺1000」的影片，在網絡獲得不少關注，（小紅書@斂樸日記）

Steven在地盤搬水泥，一天下來可以賺1000元港幣。（小紅書@斂樸日記）

搬到深圳只是「戰術性撤退」有機會會回港

今年7月，Steven將從香港教育大學畢業，他說自己最大的夢想是留在香港。之前他在香港在粉嶺租屋，4個人擠在一個2房1廳的房子，他一個月就要分擔3200元港幣的租金，｢房子太小，幾乎沒有個人空間｣，而香港租金和生活成本實在過高，難以支撐他在港生活。

隨着碩士課程步入尾聲，不需要天天回校，Steven做了一個「戰略性撤退」的決定：退租香港，搬到深圳。Steven在深圳羅湖曬布租的這處公寓，月租加上水電費用約2700元人民幣（約3115元港幣）。

他算過一筆帳：雖然兩地租金差不多，但生活質量差異極大，「深圳獨居有獨立空間，生活成本低，可以放心輕鬆點外賣」，另外搬到深圳住一樣可以兼顧到香港的生活。

Steven的選擇在港漂生中很常見。

2024年10月16日，香港政府《行政長官2024年施政報告》提出打造「留學香港」品牌，以吸引更多境外學生來港升學。雖然香港8所資助大學數據顯示，非本地生學費在近兩學年經歷了兩輪顯著上調，最高漲幅約22.8% 。

香港8所資助大學數據顯示，非本地生學費在近兩學年經歷兩輪顯著上調。（資料圖片）

惟2026年3月內地教育機構新東方發佈最新《中國學生出國留學發展報告》，顯示香港八大每年約7500個名額的非本地生中超6成來自內地。香港也首次超越美國，成為內地學生第二大意向留學目的地。

然而隨著愈來愈多的內地學生來港讀書，香港高昂的生活成本、不同於內地的社會文化環境，都為他們的融入增設了不少門檻。

2024年10月16日，香港政府提出打造「留學香港」品牌。（資料圖片）

5月31日，青年港漂總會公布一項「港漂學生」的問卷調查，去年9月至今年5月，該組織訪問380名來港學生，大約44%受訪者表示「一定會」或「傾向」畢業後留港發展。但數據顯示，留在香港的最大困難中，19.2%人認為是「租金及住宿成本」，另有17.6%和17.1%分別選擇「未來發展不確定」和「日常生活開支」。

地盤搬水泥日賺過千 為人生體驗也為生存

目前，香港法例允許非本地學生每周兼職不超過20小時。有賴於這一政策，Steven融入香港的方法之一便是「兼職」，他說自己做過90種兼職，「只有你沒想過，沒有我沒幹過」。

因在社交平台發布「香港兼職地盤搬水泥日賺1000」的影片，不少網民關注Steven的經歷，有人譁然「擁有港碩身份，怎麼會到建築工地去搬水泥？」，對此，Steven回覆「Everything's possible。」

做地盤工不僅要搬水泥，什麼雜事都要做，極為勞累和看似「不體面」。Steven分享說，他最高記錄一天搬了153包水泥（每包40公斤），「背完（一天）水泥，（身體）要緩一周，但那種肉體上的痛苦，反而讓我內心更堅韌。」但日賺1000港元的高回報也讓他直言，「還會再去」。

除了地盤工，Steven還做過日薪80元港幣的餐廳工作，以及工廠、追悼會、碼頭、會展派單等各種工作。「要在這個城市過得好，一定要有經濟支持」，Steven透露，他做各種兼職每月收入大約六七千港幣，「如果我有能力在香港支持自己的生活，父母也不用太操心。」

生存、生活，基層兼職對Steven來說既是必須，也是融入香港的社會實踐。

「我在香港學會了尊重，面對工地工人，我表示我的尊重，他們對我也是很尊重的」，Steven說，雖然說不好廣東話，但地盤的師傅們都會遷就他用普通話，而且「看著對方眼睛很誠懇地對話」，也會使用微信等等，慢慢融入彼此的生活。「地盤大部分都是40、50歲的師傅，他們都很包容，也好奇我的生活，問怎麼來做這個，問怎麼來香港的，大家都很友好。」

不同於地盤，Steven分享自己在五星級酒店的兼職體會說，可以近距離看到有錢人的審美和行為模式，這些都讓他更了解和融入香港。

Steven坦言深圳工作機遇多，但他還是希望留港工作。（香港01記者鄭寧）

Steven將自己的兼職體驗發布在小紅書，他希望能夠幫助更多的港漂融入香港生活，「之前第一次做地盤時候，我就跟一起做兼職的同學交流，他們就對我這個工作非常感興趣」，港漂們相互介紹、一起分享兼職經驗，在採訪時，Steven就收到了一條來自同學分享的會展兼職的訊息，「我在內地沒有工作過，一開始就是在香港兼職，這是我踏入社會，開始工作的第一步，對我的影響還是挺大的。」

在港就業被專業門檻與「殺校潮」攔截

來港一年，7月畢業在即，Steven想要找到匹配他「教育心理學」學科的工作異常困難。

Steven坦言，在香港當老師的門檻比較高，除了文憑還要有經驗。雪上加霜的是，近年香港教育界正經歷一場歷史性的「殺校潮」，隨着適齡學童人口下跌，不少中小學面臨收生不足和縮班的危機，本地有經驗的老師面臨失業或轉行，沒有本地教學背景的港漂生更是很難找到合適的工作。

Steven目前並沒有在香港找到和專業相關的工作。（香港01記者鄭寧）

心理行業亦是如此，Steven給一些補習社和心理諮詢室投簡歷，即便是實習兼職，亦基本沒回覆。他接觸過獵頭公司，也有過綫上面試，最後他總結「香港企業非常看重垂直經驗，不太願意花時間培養新人，企業要的是（員工）入職就能創造價值。」

採訪中，Steven提到自己在香港求職屢屢碰壁，經驗要求高、人才充足競爭大等都是他要面對的。而此外，香港本土市場的就業機會也在縮減。根據大學聯校就業資料庫的統計數據，大學畢業生的全職職位空缺，在2022年至2025年，從約8萬個跌至3.1萬個，下跌超過六成。

目前Steven在深圳求職並和朋友嘗試創業做一個AI教育項目。（香港01記者鄭寧）

退守深圳求職同步創業 坦言仍盼留港拿永居

在香港找不到和專業相關的工作，隨之而來的職業規劃和生存危機，讓Steven迫於現實唯有把求職範圍擴大到深圳，希望先在深圳積累經驗再回到香港。

採訪期間，他前往深圳白石龍面試一家小型教育研學公司，求職崗位是青少年研學團帶隊老師。但對方開出七八千元人民幣的月薪，與Steven的期望並不相符，「我在香港做兼職都不止了。」

Steven退守深圳求職，但offer給到的薪資大概為七八千人民幣。（香港01記者鄭寧）

深圳居住，香港工作。Steven為自己的深港生活準備了兩套「人設」，「回深圳就變成深圳人，一到香港就變成香港人」。

在採訪中，他總會提到「秩序」「規則」與「尊重」，他說這是香港帶給他的最大感受，也是他期望留在香港的最大原因，「香港比較顯著的特徵就是很有秩序，很尊重人，深圳就是便捷、包容，對於我個人而言，我更喜歡香港的這幾個特點。」

對於是否想長期留港，Steven毫不猶豫說「當然」。（香港01記者鄭寧）

對於是否想長期留港，Steven毫不猶豫說「當然，我希望留在香港發展，甚至拿永居，成為真正意義的香港人」。現階段，他希望能在香港找到一份工作，就算是實習工作也好。雖然大眾給他們貼上「港漂」的標籤，他坦言物理上是在「漂」，但「只要心裏清楚規則，就不會覺得『漂』，反而來去自如。」