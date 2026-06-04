《給阿嬤的情書》料端午前香港上映　有港人搶先北上睇戲感動落淚

潮汕方言電影《給阿嬤的情書》（Dear You），憑藉1500萬人民幣的低成本電影，在上映後憑藉逆天口碑狂攬超過15億票房，豆瓣評分更是高達9.2分。該片已宣布延長上映至6月30日，並將在海外陸續公映，暫列2026年中國票房亞軍。



這部幾乎沒有明星加持、全靠素人演員與地道潮汕話演繹的作品，以紀錄片般的真實質感成為年度最強黑馬，並感動了無數的觀眾，此前更有港人特別北上觀影。近日，有消息向《香港01》透露，《給阿嬤的情書》最快會在端午節前上映，明日（6月5日）將公布確切日期。



《給阿嬤的情書》預告片

《給阿嬤的情書》預告片

（微博@電影《給阿嬤的情書》）

影片以一句「阿嬤說做人要有情有義」開篇，以情義信仰貫穿始終，將潮汕女性的堅韌、海外僑胞的擔當、跨越生死的守護娓娓道來，讓地域文化升華為共通情感。《給阿嬤的情書》全片採用潮汕方言，香港有過百萬名潮州籍人士。影片雖未在港上映，但不少港人北上睇戲。

《香港01》此前在廣州採訪兩位特別北上觀影的香港觀眾，有潮汕背景的林先生直言電影讓他數度落淚，是一部震撼心靈的「家國史」；但另一外香港觀眾Vannizza就說，雖然影片讓她回憶起家中過往潮汕文化，但她更像在冷靜旁觀一部溫馨的「家族紀錄片」。

導演藍鴻春近日接受中新社「東西問」採訪時表示，唯有讓故事擁有世界性、普適性，才能讓紮根本土的僑鄉文化被更多海外觀眾理解、接納。

藍鴻春表示，「我收到非常多海外僑胞發來的反饋，熱切表示『我想看』，包括法國、澳洲、東南亞等國家和地區。不少從事海外對外漢語教育的同窗，也十分期待看到這部影片。」

藍鴻春稱，基於廣泛呼聲，他們正加快推進該電影海外發行工作，目前已與海外發行機構展開洽談，希望能儘快「出海」。「不僅面向海外華僑華人，也面向全球各地的觀眾，展現中國人重情重義的情感。」

《給阿嬤的情書》的評分從9.0一步一步上升到9.2。（微博圖片）

值得關注的是，明日（6月5日）開始第五屆「香港潮州節」在香港會議展覽中心舉行。活《給阿嬤的情書》3位演員更將專程到場，分享拍攝期間的難忘經歷與趣事，有望在香港也掀起「阿嬤」狂熱。