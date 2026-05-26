01專訪雲鋒金融總裁蔣國飛博士：香港處金融基建變革風口應抓先機

5月21日，第九屆世界金融論壇（WFF）於香港圓滿落幕。這是該論壇自2018年創辦以來首次離開北京與上海落地香港，匯聚全球超60個國家、300多位政商學界領袖，圍繞「尋求穩定與增長新錨」展開對話。



雲鋒金融總裁蔣國飛博士接受《香港01》專訪時指出，金融科技正在迎來巨大改變。他提出數字金融的「金三角」理論，由「數據（信息差）」、「AI（認知差）」與「Web3（時間差）」共同驅動；並指出香港正處於數字金融基礎設施變革的風口浪尖，一個屬於「應用（Application）的大爆發」時代將快速到來。



金融科技「金三角」

數據奠定基石、AI帶來認知差、Web3拉開時間差

曾任螞蟻集團科技板塊負責人、具備深厚中美高科技研發背景的蔣國飛，在論壇現場接受採訪時談及AI與Web3如何重塑傳統金融，並拆解「金融+科技」的三大底層邏輯，提出金融科技有一個「金三角」。

蔣國飛解釋，數據會帶來「信息差」， 數據是整個金融市場獲得信息優勢的基石。AI帶來「認知差」， 在數據基礎上，AI具備強大的分析能力，能拉開各機構對金融市場深度認知的差別。此外，Web3則帶來「時間差」，Web3技術能在「秒級」實現清結算，最大程度縮小金融風險敞口。

「今天的階段，特別是對於香港這個金融科技重鎮，科技的角色和它的成色應該是越來越厚了。」蔣國飛強調，將這三者有機整合，勢必為下一輪數字金融基礎設施帶來颠覆性變革。

雲鋒金融總裁蔣國飛博士在第九屆世界金融論壇接受《香港01》專訪。（香港01 黃寶瑩）

東西半球科技對決：紐約發生的事香港都會發生

世界有中美兩大國，而紐約和香港分別是中美兩國的科技金融中心。蔣國飛直言，全球金融科技強烈依賴背後的國家與財富實力，目前呈現中美兩大國領跑的格局。

他指出，目前美國西岸正在瘋狂「卷」AI革命，而美國東岸則集中力量「卷」Web3。蔣國飛指出，「紐約發生的事情，西半球發生的事，基本上在東半球、在香港都會發生，只是中間存在政策監管與準備工作的時間延遲。」

去年美國批准天才法案；近期，美國參議院銀行委員會再表決通過「CLARITY法案」，首部針對加密貨幣及數字資產提出的全面監管框架的法案。《Clarity Act》（數位資產市場清晰法案）法案的通過，也被視為美國朝建立加密貨幣正式監管制度邁出的關鍵一步。蔣國飛認為，這是美國官方機構正在「跑步擁抱」機構級的安全合規基建。

2025年7月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」（Genius Act）。（Reuters）

蔣國飛認為，香港在充分理解這些底層技術後，再通過政策監管，結合本土優勢，將加速縮短這一延遲。譬如，香港近期積極推動穩定幣方案及真實世界資產代幣化（RWA，Real World Assets），其核心並非增加金融槓桿，而是將傳統資產數字化，使其具備可操作、可切割、可流通的算法驅動特性，為市場注入龐大的流動性。

背靠內地巨大資產 香港具「先發優勢」

當被問及香港與歐美相比的獨特性時，蔣國飛展現出對香港前景的強烈信心。他分析，內地目前在制定監管規則上仍處於審慎觀察階段，這給了香港巨大的「先發優勢」。

「香港是一塊很大的、非常合適的『試驗田』。」蔣國飛強調，香港的獨特價值在於「國際流動性」與「背靠內地」的交匯：一邊連接海外市場，一邊背靠中國內地龐大的新興市場與資產；同時，香港本身擁有健全法律體系與貿易金融傳統，是不可替代的金融重鎮。

他形容，當前的數字金融變革非常類似2000年的互聯網初期，當時基建剛成型，大家僅僅是把報紙搬上網頁；而如今底層基建已經動工、數字資產越來越豐富，「下一步，在足夠的資產和完善的基建下，一個屬於應用的時代將非常快速地到來。」

目前眾多內地科技企業出海均視香港為核心樞紐與緩衝地，蔣國飛指，香港若能藉政策東風修好數字基建，匯聚人才與生態，將創造出一個極其繁榮的全新金融科技生態圈。