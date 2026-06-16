朱一龍被指長城上打日本太鼓？lululemon緊急致歉：下架宣傳內容

近日，內地演員朱一龍因疑似在長城上敲擊日本太鼓而登上微博熱搜。事件源於他參加lululemon長城瑜伽活動時的一段擊鼓表演，有網民指他所擊打的鼓疑似為日本太鼓，隨即引發爭議。



朱一龍粉絲則在微博超話中稱，活動中使用的鼓實為唐代的羯鼓，6月16日，品牌lululemon發聲明向大眾和朱一龍致歉稱已下架所有相關宣傳內容。



聲明提到，舉辦的長城瑜伽主題活動，始終秉持致敬中華文化的初衷，「由於在相關專業認知上的局限，我們未能在前期充分識別潛在爭議，也已充分認識到在鼓樂表演的前期策劃與審核過程中，我們應更加審慎和周到」，不過聲明中並未正面回應使用的鼓是日本太鼓還是唐代的羯鼓。



頂流演員朱一龍參與lululemon活動 疑在長城敲日本太鼓爆爭議

據此前報道，5月30日，演員朱一龍以品牌大使身份參與運動品牌lululemon在北京黃花城水長城舉辦的瑜伽嘉年華活動，並與鼓團合作進行了擊鼓表演。

品牌方在宣傳中稱該環節為「擂響中華大鼓」。但活動影像傳播後，多位打擊樂從業者及網友指出所用鼓具的形制（桶狀鼓身、紅色交叉繩索固定、傾斜架設方式）、演奏技法及文化屬性均符合日本鼓特徵，與中國傳統大鼓存在顯著差異。

粉絲闢謠：那是唐朝羯鼓

朱一龍粉絲則在微博超話中闢謠稱，涉事鼓團曾憑藉復刻唐朝節鼓、羯鼓的作品斬獲文華獎，還曾獲得央視報道，因此有網友認為該鼓具或是失傳古鼓復刻版，並非日本太鼓。

事發後，有網民指出，涉事鼓團曾憑藉復刻唐朝節鼓、羯鼓的作品斬獲文華獎（中國專業舞台藝術領域的國家級政府最高獎項），還獲得央視報道。（微博截圖）

但也有網民反駁，羯鼓技藝在宋朝就已式微並失傳，目前演奏羯鼓的國家只有日本。日本是有一種樂器，明確叫羯鼓（かっこ）的。此外，有網民指活動中出現的羯鼓尺寸與傳統羯鼓不同，反而是接近日本太鼓。

另有網民指出，羯鼓技藝在宋朝就已式微並失傳，目前演奏羯鼓的國家只有日本。（網絡圖片）

陝西考古博物館珍藏的「羯鼓」。（陝西日報）

lululemon致歉：

6月16日，品牌lululemon發聲明致歉但並未正面回應該鼓是否為日本太鼓。聲明中指出，高度重視社會各界的反饋，「由於在相關專業認知上的局限，我們未能在前期充分識別潛在爭議，也已充分認識到在鼓樂表演的前期策劃與審核過程中，我們應更加審慎和周到」。

lululemon表示，向公眾及朱一龍先生致以誠摯的歉意，並已下架所有相關宣傳內容，「將深刻汲取經驗教訓，以更嚴謹的態度開展未來的活動與溝通」。

6月16日，品牌lululemon發聲明致歉但並未正面回應該鼓是否為日本太鼓。（紅星新聞）

公開資料顯示，朱一龍，1988年4月16日出生於湖北武漢，畢業於北京電影學院，演員。代表作有《消失的她》《人生大事》《河邊的錯誤》等。