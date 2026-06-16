頂流演員朱一龍參與lululemon活動　疑在長城敲日本太鼓爆爭議

近日，內地演員朱一龍因疑似在長城上敲擊日本太鼓而登上微博熱搜。事件源於他參加lululemon長城瑜伽活動時的一段擊鼓表演，有網友指他所擊打的鼓疑似為日本太鼓，隨即引發爭議。目前，品牌方與藝人工作室均未作出回應。與此同時，部分粉絲在朱一龍的微博超話中闢謠稱，活動中使用的鼓實為唐代的羯鼓。



6月15日，內地演員朱一龍因疑似在長城上敲擊日本太鼓而登上微博熱搜。（微博@朱一龍）

據《大象新聞》報道，2026年5月30日，演員朱一龍以品牌大使身份參與運動品牌lululemon在北京黃花城水長城舉辦的瑜伽嘉年華活動，並與鼓團合作進行了擊鼓表演。

品牌方在宣傳中稱該環節為「擂響中華大鼓」。然而，活動影像傳播後，多位打擊樂從業者及網友指出所用鼓具的形制（桶狀鼓身、紅色交叉繩索固定、傾斜架設方式）、演奏技法及文化屬性均符合日本鼓特徵，與中國傳統大鼓存在顯著差異。

截至6月15日，品牌方、藝人工作室及鼓團均未正式回應。

粉絲闢謠：那是唐朝羯鼓

事發後，有網民指出，涉事鼓團曾憑藉復刻唐朝節鼓、羯鼓的作品斬獲文華獎（中國專業舞台藝術領域的國家級政府最高獎項），還曾獲得央視報道，因此有網友認為該鼓具或是失傳古鼓復刻版，並非日本太鼓。

事發後，有網民指出，涉事鼓團曾憑藉復刻唐朝節鼓、羯鼓的作品斬獲文華獎（中國專業舞台藝術領域的國家級政府最高獎項），還獲得央視報道。（微博截圖）

但另有網民指出，羯鼓技藝在宋朝就已式微並失傳，目前演奏羯鼓的國家只有日本。日本是有一種樂器，明確叫羯鼓（かっこ）的。此外，有網民指活動中出現的羯鼓尺寸與傳統羯鼓不同，反而是接近日本太鼓。

另有網民指出，羯鼓技藝在宋朝就已式微並失傳，目前演奏羯鼓的國家只有日本。（網絡圖片）

陝西考古博物館珍藏的「羯鼓」。（陝西日報）

朱一龍目前仍有兩部電影待播

公開資料顯示，朱一龍為中國內地男演員，北京電影學院2006級表演系本科畢業。曾憑藉文藝電影《人生大事》獲得第35屆中國電影金雞獎、第37屆中國電影百花獎最佳男主角。

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內媒報道指，目前，朱一龍仍有《千里江山圖》與《空槍》兩部重磅電影待播。對於一位以紮實演技和正面形象立足的演員而言，一部作品的口碑需要長年累月的打磨，但公眾形象的受損卻可能在瞬間發生。希望相關方能儘快打破沉默，以真誠、專業的態度回應公眾關切，釐清事實與責任。