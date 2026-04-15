Lululemon涉含致癌物質遭美國調查　中國分公司急撇清

中產運動品牌寵兒Lululemon近日在海外捲入嚴重監管風暴。4月13日，因運動服飾中被曝出疑似含有「永久化學物」（forever chemical）的全氟烷基（perfluoroalkyl）和多氟烷基物質（polyfluoroalkyl，PFAS），美國德克薩斯州總檢察長已正式對Lululemon展開調查。14日晚Lululemon中國回應稱，國內所有在售產品符合標準。



圖為深圳一家Lululemon門店。（Getty)

據《加拿大廣播公司》（CBC）報道，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）4月13日在官網上公佈這項調查，主要關注Lululemon的運動服裝是否含有全氟烷基（perfluoroalkyl）和多氟烷基物質（polyfluoroalkyl，PFAS），據了解，這些物質可能與內分泌紊亂、不孕症、癌症和其他健康問題有關。

對此，據《九派新聞》報道，針對海外監管調查引發的市場恐慌，Lululemon中國方面於4月14日晚作出正面回應。品牌方強調：「Lululemon 始終將客人的健康與安全置於首位，目前國內所有在售產品均不含PFAS，且完全符合相關法律法規及國家和行業標準。」

圖為上海一家Lululemon門店。（Getty)

據悉，PFAS因具備防水、防油等特性，長期被用於功能性面料處理，在運動、戶外等服裝領域具有一定普遍性。

但由於其難以降解、可能對人體健康產生影響，近年來已在歐美等市場受到持續收緊的監管。 其中最嚴格的是，法國已於2026年正式實施針對PFAS的強監管措施，禁止含PFAS的化妝品、服裝紡織品及鞋類等產品的生產、進口和銷售，並計劃在2030年前將禁令進一步擴大至對幾乎所有紡織品（除少數安全防護用途外）的監管 。

2024年8月21日，英國牛津郡，圖為Lululemon零售店外展示的品牌標示。（Reuters）

在此背景下，部分品牌已提前啟動「去PFAS化」轉型，包括在面料整理工藝中引入替代技術或逐步淘汰相關物質。尤其是H&M早在2013年即在其服裝、鞋類及家居產品中全面禁止使用PFAS。