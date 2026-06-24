世界盃遇冷？民間足球「東北超」爆紅　內地網民：比世界盃好看

當2026年世界盃在北美洲踢得如火如荼，內地互聯網卻被另一個超級聯賽——「東北超」刷屏。沒有天價轉播，沒有國際巨星，球場周邊賣的是烤冷麵和哈爾濱啤酒，偏偏單場最高現場觀賽人數突破6萬，開賽3天，相關話題在內地社交平台的播放量超過10億次，甚至有「東北超比世界盃好看」的聲音不時在評論區出現。



從「村超」到「蘇超」，內地民間足球熱潮不斷，但「東北超」的火爆早已超越體育本身。一場草根足球賽晉升為現象級事件的背後，是平民力量的集體狂歡，是跨區域協同的實踐探索，更是東北文化精神的時代回歸。



2026年6月，「東北超」第2輪比賽畫面。（中新社）

家門口的世界盃

「東北超」全稱是「東北地區城市足球聯賽」，由位於中國東北部的遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古四省區聯合組織，今年5月首次啟動。8支代表球隊、8個城市賽區，共計34場比賽，賽程持續約四個半月。賽制採取主客場單循環常規賽加淘汰賽，規則簡單直接。

與標準化的世界盃、專業化的職業聯賽相比，「東北超」的核心在於「零門檻參與」。390名參賽球員中沒有一位職業球員，而是來自各行各業：白天是大學生、消防員、的士司機、外賣小哥，傍晚搖身一變成為足球場上的主力。舉辦地均為城市體育場，最高19.9元（人民幣，下同）一場的親民票價，讓一家人一起看場球毫無壓力。

賽場之外，東北地區豐富的地域、美食等文化，帶動了諸多「熱梗」產生。瀋陽對陣延邊被視作雞架與冷面（分別為兩座城市的代表性美食）之爭；雞西輸給瀋陽後被調侃「雞沒了，就剩西了——因為沒有一隻雞能跑出瀋陽」；現場指示牌、賽事解說里隨處可見風趣地道的東北方言，令人會心一笑。

由於觀賽人數多、觀眾熱情度高，場內承載量終歸有限，「東北超」開闢出「第二現場」創意觀賽模式：在商場、酒吧、電影院、街區夜市、城市廣場、溫泉洗浴場所等地設置大屏，同步直播賽事，並加設美食市集、非遺展演、文創攤位等。僅遼寧一省，就開闢了超過700個第二現場，「泡澡看球、擼串看球、夜市看球」等獨具東北特色的觀賽方式成為新風尚。

「東北超是家門口的『世界盃』，是每個普通人給生活的一份熱鬧。」網友「阿城沐洋」表示。這份熱鬧也吸引各地遊客紛至沓來：開賽一周，瀋陽文旅搜索熱度月環比上漲158%；呼和浩特景區預訂量增長超5倍；哈爾濱文旅預訂增速達41%。過去，東北旅遊高度依賴冬季冰雪，而「東北超」補齊夏季旅遊缺口，打破季節束縛，推動東北文旅從「季節限定」轉向全年可持續發展。

2026年5月，市民在位於遼寧省瀋陽市人民廣場的「東北超」第二現場享受美食飲料並吶喊助威。（中新社）

四省同踢一場球

與單一省份賽事不同，「東北超」是內地首個跨省區群眾足球聯賽。黑、吉、遼、蒙打破行政壁壘，四省同踢一場球，不僅凝聚了民眾的感情，提升比賽規模、將賽事觸及範圍擴大，也考驗著跨區域治理的能力和智慧。

比賽中，不少「東北一家親」的畫面令人動容。瀋陽和雞西的對手球員共喝一瓶礦泉水；通遼球迷全場齊唱《烏蘇里船歌》歡迎對手；長春隊與大連隊比賽終場哨聲響起，雙方球員拿起手機互留聯繫方式；觀眾自發舉起「整裝東北」「東北是家」大旗……正如一條網友高贊留言所說：「黑吉遼蒙誰奪冠無所謂，都高興，反正是一家人。」場上認真競技，場下皆是兄弟，這種溫情與善意，是最質樸的體育精神。

另外，從賽事規劃、場館協調到文旅聯動，四地緊密配合、合力推進。四省區聯合打造「超游東北」文化IP，憑借任意一張「東北超」門票票根，可以在遼寧、吉林百餘家景區享免票，在黑龍江領取總計數千萬元的文旅消費券，在內蒙古收穫住宿、美食、文創等打折優惠。還有跨省市的「球迷專列」「文旅一卡通」等，讓遊客實現「一張球票闖關東」。

更值得關注的是辦賽思路的轉變。不少大型賽事全程由官方主導包辦，「東北超」則採取政府統籌、民間參與的搭配模式：地方政府主要負責跨區域賽事規劃協調、安全、醫療等基礎保障，民營企業深度參與全鏈條賽事和配套活動運營，現場交通、引導、便民等服務，則發動大批市民、學生、社區人員等志願者分擔。「政府退後一步，民間向前一步」的探索，釋放了基層參與活力，也讓賽事保有原汁原味的民間氣息。

2026年5月，「東北超」賽場上，球迷為球隊加油。 （中新社）

東北精神傳遞樂觀韌性

「東北超」瀋陽賽區開幕式上，近四萬名現場觀眾一同合唱《大東北我的家鄉》，相關片段在網絡廣泛流傳。有海外網友評論稱，很難想象這樣的規模和熱鬧，只屬一場民間城市足球聯賽。而隨後工人方陣伴隨著戰鬥機仿真模型進場的一幕，更成為社交媒體上刷屏的「名場面」。

東北地區是內地最早發展起來的工業重地，素有「共和國長子」之稱，曾長期承擔國家各類重點建設任務。但隨著經濟發展和產業結構調整，當地也經歷轉型陣痛，面臨產業更新、崗位調整、人口外流等問題。近年來，東北通過傳統製造業升級、發展新能源及新興產業、文旅賽事協同等，逐步培育出新的經濟增長動力。

此次「東北超」足球賽，吸引了眾多散居各地的東北鄉親返鄉觀賽。在上海工作的瀋陽人張肅凱特地請年假回家看球，他感慨道：「真正的東北文化和底蘊，從來不止凍梨、洗浴這類標籤，而是根植在一代代產業工人的脊梁中。我刷到開幕式視頻後，非常自豪和感動，這份情感的來源不僅是鄉愁，更是看見了一個從未放棄的東北。」

「東北超」之所以能夠引發共鳴，根本在於映照出了以東北為代表的內地省市在經濟轉型期的樂觀韌性。這場聯賽儼然成為東北振興的精神象徵：當地人不服輸、敢拼搏、重情義的文化底色，與足球場上全力以赴、奮勇爭先的內涵高度契合。賽事的火爆也印證，東北不僅有深厚的工業底蘊，也擁有充滿活力的新生文化；東北人不僅骨子裡堅毅不拔，也熱愛生活、積極幽默、充滿激情。場上每一次全力爭搶，賽後同飲一杯的歡聚，都是這種精神最真實、接地氣的體現。

「東北超」的運營模式和發展思路，具備長遠參考價值。從民間參與引燃大眾熱情，到跨區域合作帶動文旅消費，再藉由文化內涵凝聚在地共識，這場草根足球聯賽清晰示範，小型本土盛事亦能牽動區域整體發展。有關思路同樣可供香港借鑒。

香港向來倚重盛事經濟，未來可立足自身獨特優勢，把握粵港澳大灣區協同機遇，打造專屬本地的民間體育 IP，推動文、體、旅、商產業深度融合；透過跨界與跨境合作完善城市治理，善用盛事匯聚人心、刺激消費、團結社會各界，為城市多元發展增添動能。