當地時間6月20日晚，世界盃日本與突尼西亞的賽場上，有球迷攜帶旭日旗引發爭議。6月22日，解放軍新聞傳播中心主管的「鈞正平工作室」發佈快評稱，部分日本球迷刻意將旭日旗當作助威道具，公然衝撞賽事管理秩序，不僅是對侵略歷史的漠視，更傷害受害國民眾情感，暴露了日本社會對軍國主義歷史的曖昧與縱容。



有球迷攜帶旭日旗引發爭議。（微博）

當地時間6月20日晚，美加墨世界盃F組第二輪比賽在墨西哥蒙特雷體育場結束，日本隊4比0擊敗突尼西亞。有轉播畫面顯示多名球迷在看台揮舞旭日旗，事件在內地引發爭議，有網民表示：「體育無國界，但歷史傷痛不能忘。」「體育還是純粹些更好啊！」「體育比賽本該是大家友好交流的場合，不該出現觸碰歷史傷痛的標識。」

據報道，國際足聯（FIFA）明確規定，嚴格禁止在賽場中使用帶有任何政治意義的橫幅或標語。而旭日旗曾是日本侵略戰爭和軍國主義的象徵。

有球迷攜帶旭日旗引發爭議。（微博）

鈞正平：世界盃賽場不是軍國主義的招魂地

6月22日，解放軍新聞傳播中心主管的「鈞正平工作室」發佈快評《世界盃賽場不是軍國主義的招魂地》，指2026美加墨世界盃，帶有軍國主義烙印的旭日旗頻繁現身日本隊相關賽場內外。這面曾沾滿侵略血污的「戰犯旗」，屬於被國際足聯明令禁止的標識。

部分日本球迷刻意將旭日旗當作助威道具，公然衝撞賽事管理秩序，不僅是對侵略歷史的漠視，更傷害受害國民眾情感，暴露了日本社會對軍國主義歷史的曖昧與縱容。

綠茵場容不下軍國主義遺存，任何挑釁規則、褻瀆歷史的不當助威行為，理應遭到堅決抵制。