2026世界盃｜男星李現開球成內地第一人　為何官方未有轉播？

本港時間6月22日凌晨，2026美加墨世界盃H組西班牙對陣沙特阿拉伯的小組賽賽前，中國內地影視男演員李現受邀完成開球儀式，成為首位在男足世界盃正賽參與開球環節的中國內地藝人。這一極具意義的綠茵時刻，卻未能出現在國內各大官方轉播平台的畫面中。



早在6月19日，世界盃頂級贊助商Adidas正式發布聘書，聘請李現擔任本場比賽開球嘉賓。開球前夕，李現也在個人社交媒體提前曬出照片，分享自己已做好十足準備、靜待登場的狀態。順利完成開球儀式後，他還在現場記錄賽場瞬間，發布了西班牙隊球員入場的現場影片，與網友一同分享此次珍貴的世界盃之行。

2026美加墨世界盃H組西班牙對陣沙特阿拉伯的小組賽賽前，中國內地影視男演員李現受邀完成開球儀式。（微博@李現ing）

不同於正式比賽的中圈開球，此次開球屬於賽前儀式環節，李現身着深紅色運動上衣搭配淺色運動褲，手捧比賽專用球步入球場，將球放置在指定球枱後，向全場觀眾揮手致意並合影，還近距離見證了球員列隊、奏國歌等流程。

李現現身世界盃開球成內地男星第一人▼▼▼

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不少球迷與粉絲提前熬夜守在屏幕前，卻始終沒能在直播中看到開球畫面，只能通過現場路透了解情況。之所以沒有轉播，並非特殊安排，而是源於賽事轉播的常規規則。

本次開球本質上是Adidas作為世界盃贊助商所開展的商業活動，並非國際足聯官方賽事流程，轉播機構的轉播合同通常只覆蓋正式比賽內容，並不包含賽前品牌相關環節。同時，此次邀請由品牌方發起，而非賽事官方，轉播平台也並無義務對品牌活動進行直播呈現。

之所以沒有轉播，並非特殊安排，而是源於賽事轉播的常規規則。（微博@李現ing）

事實上，李現是一位對足球熱愛十餘年的資深球迷，他一直是皇家馬德里的忠實擁躉，他曾在2025年親赴皇馬主場伯納烏球場現場觀賽。即便開球畫面未能在國內直播播出，不少網友依舊表示，是否轉播並不影響這一時刻的價值，李現作為中國內地藝人站上世界盃正賽綠茵場，本身就是值得肯定的亮眼時刻。

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