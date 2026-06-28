詆毀袁隆平成果　網紅造謠「雄性不育水稻致人絕育」官媒實名舉報

被譽為「雜交水稻之父」的袁隆平，一生為讓中國人都吃上飽飯而奮鬥，生前致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，發明「三系法」秈型雜交水稻，成功研究出「兩系法」雜交水稻，創建了超級雜交稻技術體系。

惟近日某位農業網紅，竟將數十年來中國糧食安全的底線基礎「三系雜交育種技術」，污衊為「變態雜交」、「病態雜交」，將「雄性不育」稱為「怕吃完像騾子一樣不生育」，大肆攻擊育種技術。



6月27日，微信公眾號＠中國食品報融媒體報道，近日，某位在全平台粉絲量超過200萬、打著「保衛老種子」旗號的農業網紅，在影片中公然將「三系雜交技術」稱為「變態雜交」、「病態雜交」。

農業網紅在影片中公然將「三系雜交技術」稱為「變態雜交」、「病態雜交」。（影片截圖）

該名農業網紅稱「我不反對雜交，我反對那些變態雜交。如果光用父本和母本去雜交的話，這什麼問題都沒有，但是現在出現了一種病態雜交，不知道是不是叫三系雜交，有一種技術叫雄性不育，雜交之後竟然不生育了」。

該博主在不了解雜交技術相關知識的情況下，妄自根據名稱解讀「雄性不育」技術「就像驢跟馬雜交之後不能生育，怕最後跟騾子一樣不能生育」。

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中國食品報融媒體稱，這位農業網紅能說出這樣一番話，說明他完全不懂三系雜交，不懂雄性不育株，不懂兩系雜交，不懂基因工程，「並且照他的邏輯，現在的商品蕉也沒有種子，所以吃香蕉就能避孕了，是吧？那反過來說，清道夫能泛濫的這麼快，所以去吃清道夫就能兒孫滿堂了？」

中國食品報融媒體稱，農業博主一定要懂農業。作為擁有不少擁躉的網絡農業博主，此番發言可以說是在國家的糧食安全底線上反覆踐踏。在他口中被稱為「病態雜交」的「三系雜交」，恰恰是數十年來築起中國糧食安全的根基，而它的奠基者正是袁隆平院士。

【袁隆平逝世】1976年，袁隆平（右）與同事李必湖在觀察雜交水稻生長情況。（新華社）

【袁隆平逝世】2014年5月26日，袁隆平在2014年世界種子大會上進行主題演講。這是袁隆平在育種家委員會開放會議後接受採訪。（新華社）

在了解「三系雜交」前，首先要明白雄性不育是什麼。雄性不育並非雜交後不生育，而是植物的花的雄蕊發育不正常，不能形成花粉給雌蕊受精，完成自交。只有雄性不育，水稻才能接受外來的花粉，才有雜交的基礎。早在60年前的1966年，袁隆平院士就在他發表的論文中提出水稻雜交的初步構想。

這套雜交方式的具體流程，是找到雄性不育株，也就是「母禾」，然後再找一種特殊的水稻品種作為父本和它雜交，這個父本就叫「保持系」，能使得雜交得到的後代依然具備雄性不育特徵。然後再選擇一個稻種和不育系雜交，讓它的後代恢復自交的能力。這個稻種就叫做「恢覆系」，它們產生的第一代雜交種子具有優勢，就可以交給農民去種植。

袁隆平在水稻培育技術上的成就不僅是中國的驕傲，也是全世界的驕傲。（圖片來源：Getty）

中國食品報融媒體稱，「有的人倉廩實而知禮節，有的人吃飽了就撐得慌。我們批駁的從不是不懂知識，而是在自己不懂的情況下，不僅不去學習了解，反倒仍舊大言不慚地扯著保衛老品種的大旗信口開河，對袁隆平院士等農業工作者嘔心瀝血的成果出言不遜」。

就該農業網紅在影片中涉及的謠言，中國食品報融媒體已經向國家網信辦舉報，「農，天下之本，務莫大焉。國計民生的領域，絕不容某些逆流邪風無法無天」。

6月28日，抖音黑板報消息，相關賬號發布故意擾亂社會經濟發展秩序、易引發公眾恐慌的不實信息，違反《抖音社區自律公約》，已處置無限期封禁。