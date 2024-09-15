比肩袁隆平的農業科學家　李振聲讓中國人家中裝滿糧

說到讓中國人都能吃飽，很多人想起的是「雜交水稻之父」袁隆平，其實中國還有一位與袁老齊名、並稱「南袁北李」的農業科學家，他就是「中國小麥遠緣雜交之父」李振聲。



李振聲為有飯吃報考農校？

李振聲打算找一份教書工作，但一張招生廣告，改變了他的一生。圖為年輕時的李振聲。（網上圖片）

李振聲1931年2月出生在山東淄博一個農家，小時候捱過餓，經歷過戰火。他靠着親戚接濟讀到高中二年級，原本打算到省會濟南謀取一個教職糊口，但街頭一則招生廣告改變了他的命運。

當時是1948年，濟南剛解放，山東農學院重新招生，「免費食宿」4個字吸引了李振聲。「又有飯吃，又能上大學，這是我從來都不敢想的事。」他決定試一試，結果一試成功，成為了小麥育種與栽培專業的學生。

那時在中國北方農村，人們主要靠玉米、大豆填飽肚子，小麥產量低，又容易遭受乾旱和病蟲害，可謂來之不易，吃上一頓用小麥磨成的「白麵」，是很多人的盼望。

一次學校假期，李振聲把培育出的小麥良種帶回家，有鄉親們試種果然收成大增，此後大家紛紛登門換種。看到這情景，他深刻體會到科學對提高糧食產量的重要，也堅定了研究方向。

牧草為李振聲開拓育種新領域

中國小麥產量佔糧食總產量約兩成，所以李振聲的研究至關重要。（網上圖片）

1951年畢業，李振聲被分配到中國科學院北京遺傳選種實驗館。能進入中國科學最高殿堂，對李振聲是意外驚喜，但也有一絲遺憾，因為他最想做的是小麥遺傳育種研究，卻被分到栽培組研究牧草。那時李振聲當然不會想到，小小的牧草，日後會幫助他開拓出育種新領域。

5年後，李振聲響應國家支援大西北號召，轉往陝西小城楊陵的西北農業生物研究所。

那一年，中國爆發了史上最嚴重小麥條銹病。這種病被稱為「小麥癌症」，是公認世界性難題，它的傳染性極強，會導致小麥大幅減產，甚至絕收。

據報道，當時因病減產的小麥達幾十億公斤，約佔全國糧食總產量二十分之一，影響非常嚴重。

遠緣雜交 李振聲挑戰高難度

李振聲一生致力小麥遺傳育種的研究與教學，圖為上世紀80年代李振聲（左一）和學生在麥田裏。（網上圖片）

看到許多農民對着染病麥苗失聲慟哭，農家出身的李振聲感同身受。他下決心要戰勝小麥病害、要讓中國人家中裝滿糧。

從何處着手呢？李振聲想到在北京研究了5年的牧草：「小麥有5,000年的歷史，一直是人工栽培，抗病能力弱。而牧草則是在自然環境下生存繁衍，自身有很強的適應能力和抗體基因，對條銹病有很好的抗性。如果把它的抗病能力轉移到小麥上，不就能大大提高小麥的抗病性嗎？」

要把牧草抗病能力轉移到小麥，就要讓兩種不同的植物雜交，學術上稱之為「遠緣雜交」，難度極大。

為了得到最優質品種，李振聲挑選最好的小麥雜交繁育，再篩選，再雜交，又再篩選……​​8年過去，可是抗病小麥還沒有培育出來。

耗23年 李振聲育成高產抗病新種

李振聲除了是農業科學家，也是農業發展戰略專家，他曾率領專家組，就中國農業發展問題進行調查和撰寫報告。（網上圖片）

非議接踵而來，李振聲甚至受到「研究工作脫離實際」的批評。「那段日子，我的壓力最大。」但他選擇了堅持。

1964年，小麥收成期前接連下了40多天雨，等到天氣放晴，1,000多份雜交品種小麥幾乎悉數乾枯了，只有一份舒展着葉片，保持着金黃顏色。李振聲興奮不已，帶着這棵小麥又投入了新的研究，這一做又是十多年......

1979年，也就是李振聲研究小麥遠緣雜交的23年後，轉移了牧草基因，抗病性強、產量高、品質好的小麥品種「小偃6號」育成，開始在黃淮流域冬麥區廣泛種植。陝西農村一句民謠漸漸流傳開：「要吃麵，種小偃。」

到21世紀之初，「小偃6號」系列及其衍生品種多達50多個，在全國累計推廣3億畝以上，增產超過150億公斤。國際公認的糧食安全線是每年人均400公斤，只要簡單計算，就能理解150億公斤是甚麼概念。

獲國家最高科技獎 李振聲受肯定

李振聲（左）在2006年獲國家最高科技獎，由時任中共中央總書記、國家主席的胡錦濤頒獎。（網上圖片）

此後中國的農學界把李振聲和袁隆平合稱「南袁北李」；李振聲也被譽為「中國小麥遠緣雜交之父」。

當然，李振聲對解決中國糧食問題的貢獻絕不止是培育「小偃6號」，上世紀80、90年代中國糧食產量兩度徘徊不前，他還受當局指派，帶領農業專家就此展開調查，並提出至關重要的戰略性對策和建議。

李振聲亦一直堅持科研和教學，90歲後他不能親自到田間地頭去了，但仍用微信了解着第一線工作進展。

李振聲1991年入選中國科學院院士，曾出任中國科學院副院長、中國科協副主席。2006年他獲頒國家最高科技獎，成為繼袁隆平之後第二位獲得該獎項的農業學家。

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