復旦教授斥球迷支持日本隊為漢奸 批《足球小將》宣揚軍國主義
世界盃期間，上海數十名球迷身穿日本隊球衣在酒吧觀賽，為日本隊4比0大勝突尼西亞歡呼。組織者范先生稱90後一代受日本動漫影響，願做兩國「友誼橋樑」。
但復旦大學教授沈逸在政論節目中痛斥此為「漢奸言行」，更批評《足球小將》《網球王子》等日本動漫「系統性傳播右翼思想和軍國主義」。
上海球迷穿日本隊球衣觀賽 稱願做「友誼橋樑」
據此前報道，6月21日世界盃小組賽階段，在上海一家座無虛席的運動酒吧裏，日本前鋒上田綺世頭球破門，幫助日本隊在世界盃小組賽中以4比0擊敗突尼西亞。現場中國球迷頓時陷入狂歡。
上海的日本隊球迷團體組織者范先生向法新社説：「對我們這一代人，90後一代來説，我們大多是在大量日本動漫陪伴下長大的，其中就包括《足球小將》。」范先生也説：「更重要的是，因為大家同屬亞洲，你也可以説，如今的日本代表着亞洲足球的榮耀與驕傲。」
斥支持日本隊是「漢奸」 批《足球小將》宣揚軍國主義
然而，復旦大學國際政治系教授沈逸對上述言論不以為然。他在新西蘭BNE TV主持人三妹的一期政論節目中，不僅用上海話批評球迷「腦子瓦特了」（指腦子有問題），還表示「支持日本隊的中國球迷是漢奸言行」。
針對報道中范先生表達對《足球小將》的熱愛，沈逸認為「從《足球小將》到《網球王子》等日本動漫的核心特徵，將體育賽事寫成武士決鬥，是系統性傳播右翼思想和軍國主義思想的基本套路。」
而「日本代表亞洲的驕傲」的言論也一度招致沈逸不滿。他斥責這是「大東亞共榮圈」的核心理念，批評認可的人「無知」且「事實上損害中國的國家利益」。
痛批媒體做敵對宣傳 網民看法兩極
沈逸還指，媒體的報道都是在配合敵意媒體做敵對宣傳。
沈逸言論引爆網絡，相關影片在內地影片網站Bilibili最高收穫近15萬播放量。此外，輿論迅速分裂為兩派。支持者認為在公共場合身穿日本國家隊球衣為日本歡呼，無視兩國歷史傷痛，確實越界；反對者則認為欣賞日本足球與認同軍國主義是兩回事，喜歡哪支球隊是個人自由。
值得注意的是，上海市足協其後發佈《世界盃足球賽文明觀賽倡議書》，指出「足球無國界，球迷有祖國」，呼籲球迷在公共場合觀賽應注意穿着、言行得體。
公開資料顯示，沈逸是中國知名學府復旦大學國際政治系的網紅教授，近年和新聞網站觀察者網合作開辦網絡時評節目後走紅，在中國各大社媒坐擁數百萬粉絲。
在2021年數百人喪生的河南暴雨事件中，暗指遇難者家屬是「境外勢力」，引導粉絲網暴，讓他在中國輿論口碑兩極。
此外，據此前報道，在日本隊的一些比賽結束後，有轉播畫面顯示多名球迷在看台揮舞旭日旗，事件在內地引發爭議。據報道，國際足聯（FIFA）明確規定，嚴格禁止在賽場中使用帶有任何政治意義的橫幅或標語。而旭日旗曾是日本侵略戰爭和軍國主義的象徵。