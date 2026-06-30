復旦教授斥球迷支持日本隊為漢奸　批《足球小將》宣揚軍國主義

世界盃期間，上海數十名球迷身穿日本隊球衣在酒吧觀賽，為日本隊4比0大勝突尼西亞歡呼。組織者范先生稱90後一代受日本動漫影響，願做兩國「友誼橋樑」。



但復旦大學教授沈逸在政論節目中痛斥此為「漢奸言行」，更批評《足球小將》《網球王子》等日本動漫「系統性傳播右翼思想和軍國主義」。



沈逸用上海話批評球迷「腦子瓦特了」。（影片截圖）

上海球迷穿日本隊球衣觀賽 稱願做「友誼橋樑」

據此前報道，6月21日世界盃小組賽階段，在上海一家座無虛席的運動酒吧裏，日本前鋒上田綺世頭球破門，幫助日本隊在世界盃小組賽中以4比0擊敗突尼西亞。現場中國球迷頓時陷入狂歡。

鐮田大地為日本先開記錄。（路透社）

上海的日本隊球迷團體組織者范先生向法新社説：「對我們這一代人，90後一代來説，我們大多是在大量日本動漫陪伴下長大的，其中就包括《足球小將》。」范先生也説：「更重要的是，因為大家同屬亞洲，你也可以説，如今的日本代表着亞洲足球的榮耀與驕傲。」

6月21日，中國上海的球迷在觀看日本隊對陣突尼西亞隊的世界盃比賽時歡呼慶祝。（Reuters）

斥支持日本隊是「漢奸」 批《足球小將》宣揚軍國主義

然而，復旦大學國際政治系教授沈逸對上述言論不以為然。他在新西蘭BNE TV主持人三妹的一期政論節目中，不僅用上海話批評球迷「腦子瓦特了」（指腦子有問題），還表示「支持日本隊的中國球迷是漢奸言行」。

沈逸用上海話批評球迷「腦子瓦特了」。（影片截圖）

針對報道中范先生表達對《足球小將》的熱愛，沈逸認為「從《足球小將》到《網球王子》等日本動漫的核心特徵，將體育賽事寫成武士決鬥，是系統性傳播右翼思想和軍國主義思想的基本套路。」

而「日本代表亞洲的驕傲」的言論也一度招致沈逸不滿。他斥責這是「大東亞共榮圈」的核心理念，批評認可的人「無知」且「事實上損害中國的國家利益」。

《足球小將》。（Ｘ）

痛批媒體做敵對宣傳 網民看法兩極

沈逸還指，媒體的報道都是在配合敵意媒體做敵對宣傳。

沈逸還指，媒體的報道都是在配合敵意媒體做敵對宣傳。（影片截圖）

沈逸言論引爆網絡，相關影片在內地影片網站Bilibili最高收穫近15萬播放量。此外，輿論迅速分裂為兩派。支持者認為在公共場合身穿日本國家隊球衣為日本歡呼，無視兩國歷史傷痛，確實越界；反對者則認為欣賞日本足球與認同軍國主義是兩回事，喜歡哪支球隊是個人自由。

值得注意的是，上海市足協其後發佈《世界盃足球賽文明觀賽倡議書》，指出「足球無國界，球迷有祖國」，呼籲球迷在公共場合觀賽應注意穿着、言行得體。

6月21日，中國上海的球迷在觀看日本隊對陣突尼西亞隊的世界盃比賽時歡呼慶祝。（Reuters）

公開資料顯示，沈逸是中國知名學府復旦大學國際政治系的網紅教授，近年和新聞網站觀察者網合作開辦網絡時評節目後走紅，在中國各大社媒坐擁數百萬粉絲。

在2021年數百人喪生的河南暴雨事件中，暗指遇難者家屬是「境外勢力」，引導粉絲網暴，讓他在中國輿論口碑兩極。

時常引導中國網絡輿論的復旦大學「網紅」教授沈逸，他曾經在五天內微博連發逾50條有關「美國斬殺線」的貼文。（網絡圖片）

有球迷攜帶旭日旗引發爭議。（微博）

此外，據此前報道，在日本隊的一些比賽結束後，有轉播畫面顯示多名球迷在看台揮舞旭日旗，事件在內地引發爭議。據報道，國際足聯（FIFA）明確規定，嚴格禁止在賽場中使用帶有任何政治意義的橫幅或標語。而旭日旗曾是日本侵略戰爭和軍國主義的象徵。