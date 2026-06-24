世界盃｜中國球迷拋開政治為日本隊喝采：亞洲足球的榮耀與驕傲
中日關係持續緊張，仍有中國球迷選擇拋開政治因素，為日本隊在世界盃賽場上的表現喝采。
據法新社報道，在上海一家座無虛席的運動酒吧裡，日本前鋒上田綺世頭球破門，幫助日本隊在世界盃小組賽中以4比0擊敗突尼西亞。現場中國球迷頓時陷入狂歡。
儘管中日歷史積怨猶存，加上日本首相高市早苗去年上台後兩國關繫持續緊張，但仍有中國球迷支持日本隊。
上海的日本隊球迷團體組織者范先生向法新社説：「對我們這一代人，90後一代來説，我們大多是在大量日本動漫陪伴下長大的，其中就包括《足球小將》。」《足球小將》是日本足球漫畫。
范先生也説：「更重要的是，因為大家同屬亞洲，你也可以説，如今的日本代表著亞洲足球的榮耀與驕傲。」
2002年，中國首次踢進世界盃；此後24年，未再晉級。今年的世界盃首次由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦，並從32支球隊擴軍至48支，中國隊依舊無緣參賽。
長期關注日本足球、並曾出版相關著作的傅晉宇（音譯，Fu Jinyu）説，日本已經形成涵蓋青訓體繫和球迷文化的現代足球生態，其足球隊如今已具備「歐洲級別的競爭力」。
他指出，相比之下，「中國人仍在摸索……不知道正確的道路究竟在哪裡」。
范先生的球迷團體成員傑斯珀（音譯，Jasper Sun）也説，中國足球越來越封閉，已經不像過去那樣開放了。
當被問及是否曾遭遇其他中國人的敵意時，范先生和傑斯珀都顯得不以為意。范先生説：「肯定會有這樣的人，但就我個人而言，我不太在意這些聲音。」
傑斯珀則説，他理解其他地區的日本隊支持者可能會有擔憂，但上海相對「開放和包容」。
高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，中日關繫持續緊張，兩國經貿往來也受到波及。
范先生還説：「坦白説，尤其是在兩國關繫更緊張的當下，我覺得像我們這樣的人更有必要站出來。」他稱：「我最終的理想，也是我最大的夢想，是幫助在兩國之間搭建一座友誼之橋。」
【本文獲《聯合早報》授權轉載。】