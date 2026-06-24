世界盃｜中國球迷拋開政治為日本隊喝采：亞洲足球的榮耀與驕傲

中日關係持續緊張，仍有中國球迷選擇拋開政治因素，為日本隊在世界盃賽場上的表現喝采。



6月21日，中國上海的球迷在觀看日本隊對陣突尼西亞隊的世界盃比賽時歡呼慶祝。（Reuters）

據法新社報道，在上海一家座無虛席的運動酒吧裡，日本前鋒上田綺世頭球破門，幫助日本隊在世界盃小組賽中以4比0擊敗突尼西亞。現場中國球迷頓時陷入狂歡。

儘管中日歷史積怨猶存，加上日本首相高市早苗去年上台後兩國關繫持續緊張，但仍有中國球迷支持日本隊。

上海的日本隊球迷團體組織者范先生向法新社説：「對我們這一代人，90後一代來説，我們大多是在大量日本動漫陪伴下長大的，其中就包括《足球小將》。」《足球小將》是日本足球漫畫。

鐮田大地為日本先開記錄。（路透社）

范先生也説：「更重要的是，因為大家同屬亞洲，你也可以説，如今的日本代表著亞洲足球的榮耀與驕傲。」

2002年，中國首次踢進世界盃；此後24年，未再晉級。今年的世界盃首次由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦，並從32支球隊擴軍至48支，中國隊依舊無緣參賽。

2025年6月5日，國足作客負印尼0：1，無緣美加墨世界盃。（新華社）

長期關注日本足球、並曾出版相關著作的傅晉宇（音譯，Fu Jinyu）説，日本已經形成涵蓋青訓體繫和球迷文化的現代足球生態，其足球隊如今已具備「歐洲級別的競爭力」。

他指出，相比之下，「中國人仍在摸索……不知道正確的道路究竟在哪裡」。

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間21日中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

范先生的球迷團體成員傑斯珀（音譯，Jasper Sun）也説，中國足球越來越封閉，已經不像過去那樣開放了。

當被問及是否曾遭遇其他中國人的敵意時，范先生和傑斯珀都顯得不以為意。范先生説：「肯定會有這樣的人，但就我個人而言，我不太在意這些聲音。」

傑斯珀則説，他理解其他地區的日本隊支持者可能會有擔憂，但上海相對「開放和包容」。

6月21日，中國上海的球迷在觀看日本隊對陣突尼西亞隊的世界盃比賽時歡呼慶祝。（Reuters）

高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，中日關繫持續緊張，兩國經貿往來也受到波及。

范先生還説：「坦白説，尤其是在兩國關繫更緊張的當下，我覺得像我們這樣的人更有必要站出來。」他稱：「我最終的理想，也是我最大的夢想，是幫助在兩國之間搭建一座友誼之橋。」

伊東純也入球打破下半時沉悶局面。（路透社）

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

