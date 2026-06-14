世界盃｜中國球迷墨西哥遭持槍搶劫　駐墨使館：一名疑犯落網

2026年美加墨世界盃熱烈開展期間，兩名專程前往墨西哥觀看賽事的中國球迷6月10日凌晨遇持槍搶劫。中國駐墨西哥使領館接到報案後，隨即與墨西哥官方相關部門交涉，要求當地警方全力偵辦此次案件。據使館6月13日消息，兩名涉案嫌疑人中的一人已經落網。



據新華社報道，事主王先生和李先生在當地時間10日淩晨抵達墨西哥，在機場附近被兩名蒙面匪徒攔截，匪徒用手槍指頭恐嚇，搶走他們的錢財以及證件後逃走。

王先生和李先生抵達酒店後立即向當地警方報案，同時致電12308外交部全球領事保護與服務應急熱線。隨後，中國駐墨使館聯動墨西哥外交部、墨城公安廳等機構協調，並為兩名同胞快速辦妥證件。

王先生表示：「當時腦子一片空白，只想著人身安全最重要。使館一直在跟進，我們心里踏實了很多。」

兩名專程前往墨西哥觀看賽事的中國球迷，在當地時間6月10日凌晨遇持槍搶劫，事主在社交媒體發視頻，稱自己的腦袋被搶壓出紅印還未消退。（網絡圖片）

報道稱，兩名中國公民12日已順利登機，踏上歸途，而墨方13日向中國駐墨西哥大使館通報，兩名涉案嫌疑人中的一人已經落網，案件仍在進一步偵辦中。

中國駐墨西哥大使館提醒來墨中國公民提高安全防範意識，密切關注當地安全形勢，妥善保管證件和財物，避免攜帶大量現金及貴重物品，遇到緊急情況及時報警並與中國駐當地使領館聯繫。