河南女河中遇溺狂掙扎　8歲兒哭着扯母上岸救命：媽媽還在真好

近日，河南一網友徐女士發布影片稱「8歲的兒子救了我的命，謝謝你兒子，媽媽永遠忘不了這一天」。



徐女士表示，6月26日下午她帶着兒子童童到河邊玩水，本想看護孩子而選擇一同下水，不慎在河中溺水，最終是自己8歲的兒子將她救起。救援專家提示，低齡兒童下水救人危險性極高，唯一推薦做法是立即上岸呼救並撥打報警電話。

本想看護孩子而選擇一同下水，不慎在河中溺水，最終是自己8歲的兒子將她救起。（抖音@潮新聞）

母親回憶：水進耳鼻，拼命掙扎：

兒子哭着抓住我。

徐女士回憶，6月26日下午，她帶着孩子前往信陽市溮河區柳林鄉老街一處河道戲水。並不通曉水性的她，見水域水深只到自己腰部，加之放心不下孩子，便身着日常衣物、鞋子一同踏入水中。不料她在水裏腳下打滑失衡，整個人漂浮起來，不懂游泳的她只能慌亂撲騰。

童童相片。（抖音@潮新聞）

「水進入我的嘴裏、耳朵裏，我拼命掙扎，感覺快死了。」她回憶道。事發時岸邊有兩名小女孩，其中一名女孩伸手拉住徐女士左手，卻無力將她拽上岸。徐女士稱，現場僅有多名兒童在各自玩耍，水域中並無成年施救者，其他家長都在距離事發地點約50米處低頭玩手機，未能及時留意險情。

徐女士8歲的兒子童童聽到呼救後，一邊哭喊「媽媽」，一邊用雙手使勁拽住她的手往上拉，徐女士藉助兒子的力量這才慢慢浮出水面，重新獲得呼吸。童童事後回憶，當時被嚇壞了，「看到媽媽的手不停地在水上動，害怕媽媽會被淹死」。當被問及覺得救了媽媽是否驕傲時，童童說：

不驕傲，只覺得媽媽還在，真好，以後再也不去危險的地方玩了。

事後，徐女士感慨：「兒子慢幾秒撈起我，他將永遠沒有了媽媽，十分感謝兒子，我永遠忘不了這一天。」徐女士告訴記者，獲救當天她在岸邊吐出部分食物殘渣，因嗆入河水身體出現輕微不適感，後續身體並無大礙。她坦言，經過這次驚險經歷，真切體會到生命可貴，往後會時刻提高安全防範意識。

救援專家：8歲孩童唯一正確做法是呼救報警

8歲孩童唯一正確做法是呼救報警。（示意圖，Unsplash@Marino Linic）

針對該未成年人下水施救的行為，岳麓藍天救援隊隊長譚章在接受記者採訪時表示，絕不倡導低齡孩子直接下水救人，該行為風險極大，極易發生施救者與落水者一同遇險的悲劇。

譚章介紹，日常救援裏經常遇到施救者水性不佳、體力不支，最終雙雙落水的案例。他提醒，若8歲兒童碰到親人溺水，正確做法是馬上退至岸邊安全地帶，大聲呼救尋求周邊成年人幫助，同步撥打急救報警電話。

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