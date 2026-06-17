加州海灘突發奪命巨浪　兩名校女大生礁石睡覺被捲入大海不幸溺斃

美國加州日前發生一宗海灘溺斃悲劇。兩名就讀於美國頂尖名校的年輕女大學生，上週三在聖克魯斯縣一處以危險著稱的海灘礁石區打盹時，意外遭到突如其來的強烈巨浪捲入大海。儘管當地出動大批搜救人員、甚至動用直升機進行海空聯合搜救，兩女仍不幸傷重宣告不治，令家屬與大學校園師生悲痛欲絕。



睡夢中死神降臨 打盹時遭奪命巨浪突襲

紐約郵報指出，根據聖克魯斯縣警長兼驗屍官辦公室證實，兩名不幸罹難的受害者分別為21歲的奈爾（Harshita Nair）與20歲的斯蘭（Mahial Sran）。事發於上週三下午5點左右，當時兩人在邦尼杜恩海灘（Bonny Doon Beach）一處被稱為「鑰匙孔」的知名礁石景點附近休息打盹。然而，由於當地海岸線極其陡峭、水流湍急，且經常有毫無預警的奪命巨浪（Sneaker Waves）拍擊，兩人在熟睡中當場被大浪捲入太平洋。

海近期加州沿海地區出現強烈的「南湧（South Swell）」潮汐現象。（FB@CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit）

兩名就讀於美國頂尖名校的女大學生睡夢中遭巨浪捲走：

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目擊者見狀隨後立刻撥打911報警。當地消防隊長布雷頓（Kyle Breton）表示，當時情況極其惡劣，多個執法機構與約8名專業救援游泳隊員頂着危險海象跳海救人，並出動直升機將其中一人吊掛至懸崖頂部送醫。

前途無量！柏克萊與聖荷西大高材生雙殞命

兩名死者的背景隨後曝光，她們不僅是從高中一路相伴至今的摯友，更是師長眼中的優秀高材生，如今生命卻在二十歲戛然而止，讓人不勝唏噓。奈爾就讀於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）法律系，原定於2027年畢業。其父親週一受訪時仍處於極度震驚中，悲痛表示：

我完全不知道發生了什麼，至今仍無法置信。

而斯蘭就讀於聖荷西州立大學（SJSU）公共衛生學位，在校內擔任公共衛生社的會長，平時還在購物中心兼職。她在醫院歷經數日搶救後，仍於週六宣告不治。

一週內第5宗！加州沿海強烈南湧釀災

美國國家氣象局（NWS）官員指出，近期加州沿海地區出現強烈的「南湧（South Swell）」潮汐現象，導致全美太平洋沿岸海灘皆處於極度危險的水域狀態。

在這段1英里長的海灘上，一個月內發生了5起救援事件。（FB@CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit﻿）

急救人員透露，這已經是過去一個月內，在該區域短短一英里海岸線上發生的第5次水上救援行動。更令人痛心的是，就在該宗悲劇發生前一天，拉古納海灘（Laguna Beach）也有一名年僅5歲的非裔女童同樣遭到巨浪捲入大海不幸身亡，原定8月就要開始讀幼稚園。

聖克魯斯縣警長辦公室再次發布警告，呼籲遊客切勿輕忽不斷上漲的海平面，許多人透過礁石地形進入海灘後，往往會因為潮汐瞬間受困。

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