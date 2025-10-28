男子內地泳池跳水頭撞池底送院不治 家屬控漂浮16分鐘無人救
大陸浙江省寧波市一處游泳館日前發生一起溺水意外，一名男子在淺水區跳水不慎頭部撞擊池底，隨即臉部朝下漂浮在水面上，館方發現後緊急送醫，但男子疑因頸椎斷裂不治身亡。
綜合陸媒報導，男子家屬指控，男子在跳水後長達16分鐘無人施救，認為是游泳館延誤救援導致悲劇發生，並指責游泳館「態度惡劣、不願承擔責任」。
男子在淺水區跳水不慎頭部撞擊池底 家屬稱游泳館１６分鐘無人施救 現場監控畫面流出（慎入）：
但館方表示，當時工作人員「曾上前詢問，對方未理會，以為在玩」，後續發現異常時才將男子救起，並表示：
救上來時人還活著，送醫5天後才去世......泳館不是主責，但不會逃避責任。
針對這起糾紛，北京律師黃雙強指出，首先需明確男子的死亡原因，並透過司法鑑定確認損傷，究竟是「跳水頭部觸底」瞬間造成頸髓離斷、引發呼吸驟停，還是「跳水並延遲救助」等多重原因，導致顱內出血或溺水引發心跳呼吸停止。
黃雙強說，損傷機制的認定，決定男子與游泳館「各自應承擔的責任比例」。他進一步說明，游泳館作為經營高危險性體育項目的場所，根據法規，水面面積小於等於250平方公尺的游泳池，至少需配備2名救生員，此外淺水區應設有明顯的「禁止跳水」警示標識，一旦發現泳客「臉部朝下、30秒內未換氣」等異常情況，應立即鳴哨並入水救援。
