男子內地泳池跳水頭撞池底送院不治　家屬控漂浮16分鐘無人救

大陸浙江省寧波市一處游泳館日前發生一起溺水意外，一名男子在淺水區跳水不慎頭部撞擊池底，隨即臉部朝下漂浮在水面上，館方發現後緊急送醫，但男子疑因頸椎斷裂不治身亡。



綜合陸媒報導，男子家屬指控，男子在跳水後長達16分鐘無人施救，認為是游泳館延誤救援導致悲劇發生，並指責游泳館「態度惡劣、不願承擔責任」。

一名男子在淺水區跳水不慎頭部撞擊池底，隨即臉部朝下漂浮在水面上，館方發現後緊急送醫，但男子疑因頸椎斷裂不治身亡。（微博@極目新聞）

男子在淺水區跳水不慎頭部撞擊池底 家屬稱游泳館１６分鐘無人施救 現場監控畫面流出（慎入）：

+ 8

但館方表示，當時工作人員「曾上前詢問，對方未理會，以為在玩」，後續發現異常時才將男子救起，並表示：

救上來時人還活著，送醫5天後才去世......泳館不是主責，但不會逃避責任。

針對這起糾紛，北京律師黃雙強指出，首先需明確男子的死亡原因，並透過司法鑑定確認損傷，究竟是「跳水頭部觸底」瞬間造成頸髓離斷、引發呼吸驟停，還是「跳水並延遲救助」等多重原因，導致顱內出血或溺水引發心跳呼吸停止。

黃雙強說，損傷機制的認定，決定男子與游泳館「各自應承擔的責任比例」。他進一步說明，游泳館作為經營高危險性體育項目的場所，根據法規，水面面積小於等於250平方公尺的游泳池，至少需配備2名救生員，此外淺水區應設有明顯的「禁止跳水」警示標識，一旦發現泳客「臉部朝下、30秒內未換氣」等異常情況，應立即鳴哨並入水救援。

相關文章：德州男童參觀水族館 遭巨型章魚「熱情擁抱」 3名大人合力拯救

+ 4

延伸閱讀：

MLB/有神快拜！佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸 眾人驚呆

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】