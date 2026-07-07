湖北多地遭強對流天氣突襲　1.46萬人受災　至少11死331傷

7月6日晚，湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊，有強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍捲風。截至7月7日中午12時，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，331受傷，1人失聯。



7月7日在湖北省黃岡市黃州區拍攝的受災現場（無人機照片）。（新華社）

《新華社》報道，7月6日至7日，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地遭遇強降雨和雷暴大風。其中，6日晚上7時至11時，53個鄉鎮出現雷暴大風，其中2個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮出現龍捲風。

7月7日在湖北省黃岡市黃州區拍攝的受災現場（無人機照片）。（新華社）

截至目前，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯，331人受傷，緊急避險996人，轉移安置246人；倒塌房屋22間，損壞房屋4855間。

本次強對流天氣，突發性極強、短時風力大。災害發生後，湖北省委、省政府高度重視，指導督促省內各相關地區進一步做好防控工作，並要求各級幹部立即投入救災，全力救治傷員，防止發生次生災害。