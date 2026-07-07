廣西水庫決堤淹村　千人上山避險斷水糧　嬰兒高燒、長者遭蛇咬傷

受持續強降雨影響，廣西南寧橫州市六藍水庫、雲表水庫出現漫頂、決堤，下游多條村屯遭遇嚴重洪澇災害，初步統計南寧市約5.5萬人因洪澇受災，當地政府已疏散4.8萬人。

亞陂村村民介紹，千餘名村民已前往附近山頭避險，但現場缺乏食物、有嬰兒發燒，長者被蛇咬，仍有多名村民失聯，官方救援力量尚未抵達安置點。



7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫壩體出現缺口，這是記者拍攝的水庫下遊被淹區域場景（無人機照片）。（新華社）

班先生在3樓拍攝的洪水現場。（界面新聞）

雲表水庫去年剛加固 一天內兩次決堤

《界面新聞》報道，村民班先生的家距離雲表水庫僅3、4公里，正處於洪水下泄的「水頭」位置，是最先受沖擊的區域之一。他介紹，7月6日上午曾有村幹部通知村民撤離至高處避險，但原定的安置區域被洪峰沖毀，村民遂自行向村後位置更高的獅子嶺山撤離，但洪峰上漲速度極快，班先生被困家中3樓，直至下午2時許水位有所下降後，才得以抵達山上安置點。

班先生稱，雲表水庫先後兩次決堤，首次決堤約在當日上午10時半，第二次洪峰沖擊力更強，導致其家門前的大門、圍牆全被沖毀。圖片顯示，亞陂村被黃褐色洪水吞沒，水流湍急，幾乎與一樓屋頂齊平，水面漂浮大量雜物和垃圾，整個村莊仿若陷入汪洋。

雲表水庫決堤後，下游多條村屯遭遇嚴重洪澇災害。（界面新聞）

班先生表示，雲表水庫去年剛完成加固施工，當地九旬老人都稱從未見過規模如此之大的洪水。目前，聚集在獅子嶺山上的受災村民約有千餘人，包括數月大的嬰兒到8、90歲的老人，現場有兒童發燒，有長者被從養殖場逃出的蛇咬傷，因無相關藥身無法救治。

班先生稱，通往山上的道路已被洪水沖毀，車輛無法通行；山上無避雨建築，村民們均在雨中露天滯留，且未獲任何食物與飲水補給，大家攜帶的電筒已基本耗盡電量，他的手機也快無電，通訊隨時可能中斷，村民們正急切等待救援。

班先生和其他村民被困的位置。（界面新聞）

石塘鎮癱瘓老人受困 甘棠鎮斷網斷電

《紅星新聞》報道，有參與救援的村民介紹，石塘鎮下垌村隸屬橫州市，甘棠鎮隸屬賓陽縣，兩地接壤，地勢均較為低窪，在本次洪澇災害中兩地均被洪水淹沒。

在社交平台上，多名居民求助稱一直未能聯繫上在甘棠老家的家人，包括老人家及兒童。在現場參與指揮工作的石塘鎮相關負責人介紹，目前村內還有人被困，有2名長者情況相對比較緊急，其中一位老人80多歲，癱瘓在床。由於深夜視野差，洪水水位又高，沿路很多電線桿等路障，正在緊急和消防人員協調救援方案。

甘棠鎮被洪水淹浸。（紅星新聞）

去往甘棠鎮的沿途中，經過下垌村之路被淹。（紅星新聞）

被困的村莊中有隱約的燈光閃爍。（紅星新聞）

賓陽縣應急管理局消息，甘棠鎮已斷網斷電，救援仍在持續，尚無法統計撤離人數，暫未接到人員傷亡報告。