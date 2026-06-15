裝修工人走錯樓層誤將單位拆成清水房　業主極崩潰僅獲賠1.1萬元

裝修安家本是滿心期盼的喜事，江蘇無錫一位業主卻遭遇一樁令其哭笑不得的慘事：施工工人未核對門戶號碼，誤將樓下鄰居全屋拆空，好好的住宅直接變回清水房（毛坯房）。



近日，無錫市梁溪區人民法院依託社區「微法庭」，成功化解這宗烏龍鄰里賠償糾紛。

江蘇無錫裝修工人因走錯樓層，誤將303室當403室拆成毛坯房。（微博@荔枝新聞）

精品房一夜變「毛坯房」 業主誤被拆屋回家驚呆：

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離譜烏龍：403翻新，303無辜遭拆樓

事情發生在無錫市山北街道惠華社區某屋苑。403室業主委託裝修公司翻新單位，包工頭告知工人，房門鑰匙放在入戶門邊。

涉事樓棟303室與403室戶型、面積、裝修風格幾乎完全相同，兩個單位均為簡裝，外觀難以區分。

恰巧303室租客剛退租，房東也習慣性將鑰匙放在門口鞋墊下，存放位置與403室幾乎一致。

施工人員到場後未核驗門房號碼，見門口有鑰匙便開門施工，全屋軟裝、牆面塗層、廚衛設施被悉數拆除，一個可直接入住的單位一夜淪為毛坯房。

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鄰里失和：調解未果，微法庭上門解紛

拆屋次日，303室業主上門查看單位時，看到滿目狼藉的家驚呆了，當即選擇報警處理。

此後，社區、派出所多次組織調解，雙方因賠償數額、責任劃分存在分歧，矛盾僵持不下。為防止糾紛激化，社區啟動梁溪法院「家門口的微法庭」機制，法官赴現場開展調處。

釐清權責：工人、包工頭共賠付11000元人民幣（人民幣，下同）

法官現場釐清案件事實，明確各方責任：

施工工人存在直接過錯：進場施工未核對房號，粗心作業拆錯房屋，是本次事故的直接原因。

項目包工頭負有管理過錯：未履行工地現場安全監管、巡查職責，管理疏漏導致烏龍事故發生。



法官安撫業主情緒，結合房屋原有裝修標準逐項核算實際損失，勸導雙方理性核定賠付金額。經過多輪協商，303室業主主動將索賠金額下調，最終雙方敲定賠償總額11000元，其中施工工人承擔6000元，項目包工頭承擔5000元。

至此，這宗因裝修烏龍引發的鄰里糾紛圓滿化解。