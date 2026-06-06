深圳租樓極易中伏　地產經紀信任破產　花錢請｢代掃樓｣再遭割韭菜

在深圳，找尋一個滿意的出租屋，通常是從一場精緻的騙局開始的。



網絡上那些打工人的奶油風「夢中情房」，中間經過中介的電動車後座，便掉了濾鏡，成了散發着廉價膠水味的「串串房」（編按：不良房東用劣質材料快速翻新的住屋，有些屋內有毒氣體嚴重超標）。

網絡上那些打工人的奶油風「夢中情房」，成了散發着廉價膠水味的「串串房」。（小紅書＠依然1020659856）

在深圳，這被稱為「釣魚」。在被這種「中介幻術」折磨過後，有些身心俱疲的打工人會向另一種人求助——「代掃樓」。

他們的工作聽起來極其原始：肉身進入城中村或小區，避開所有中介軟件，挨棟樓尋找房東親手貼在牆上的招租紅紙，不管最終是否能幫忙找到合適房源，每單都要收費，範圍在88-388元（人民幣，下同）之間。

其中，有人「久病成醫」，有人「授人以漁」，而林樂則在支付了388元後，一腳踩進了更深的一片灰色地帶，看清了這個「騙局」。

久病成醫 從被坑者到「代掃人」

「我做這行，純屬被逼出來的。」卡哥皮膚黝黑，常年騎着一輛電動車穿梭在深圳的城中村，自由職業的他，閒下來就接代掃樓的單子，熟門熟路得讓人驚訝。

四年前，卡哥剛畢業來深圳，第一次獨立租房，就被中介上了生動的一課。被騙過定金，住過牆皮脱落、漏水漏電的「問題房」，退租時被房東以各種理由扣押金，前前後後搬了四次家，錢沒少花，罪沒少受。

吃一塹長一智，搬了四次家後，他總算摸透了寶安附近租房的門道：哪些片區的房子性價比高，哪些城中村中介套路多，怎麼辨別房東和中介的真假。後來他把自己的經歷和經驗發在網上，沒想到很多和他一樣的深漂找過來，求他幫忙找房。

卡哥剛畢業來深圳，第一次獨立租房，就被中介上了生動的一課。（深圳微時光授權使用）

一來二去，卡哥就做起了代掃樓的兼職，慢慢也在圈子裏攢了點名氣。常有人說他「388元一單，坐着電動車轉幾圈就賺錢，也太好賺了」，每次聽到這話，卡哥都無奈地搖頭。

「這哪是好賺的錢？純純的體力活加技術活。」卡哥說，掃城中村是最難的，很多中介會偷偷把房東貼的招租紅紙撕下來，換成自己的聯繫方式，稍不留意就白跑一趟。

他總結出一個辨認真假房東的訣竅：打電話過去，如果對方讓你在樓下等，自己從別的地方匆匆趕過來，鑰匙還是跟別人借的，那百分之百是中介。

他掃樓從不敷衍，找樓棟長打聽房源，上樓拍真實的圖片和視頻，連牆角的黴斑、窗戶的朝向都拍得清清楚楚，再根據客戶的要求反覆篩選。如果客戶要找公寓，他會特意查水電是不是商用、有沒有隱形的管理費，甚至會聞一聞房間裏的味道，判斷是不是甲醛超標的串串房。

按他的經驗，確定好片區後，能幫客戶找到合適房子的概率大概是一半，最快一天就能找到，最慢要跑一周，但不管快慢，收費都是固定的。

幫客戶找到合適房子，最快一天就能找到，最慢要跑一周。（深圳微時光授權使用）

他的客戶，大多是剛來深圳、沒經驗的應屆生，或是天天加班、連看房時間都沒有的打工人，他們圖的，就是一個真實、省心。

卡哥也感慨，這行剛開始的時候，同行都是和他一樣的打工人，閒時兼職，兢兢業業，那時候代掃樓的風評還不錯。可慢慢地，越來越多的人看到了「商機」，這行也開始變味，漸漸被污名化了。

看透「代掃」無法盈利 選擇公益代掃

鼠鼠和卡哥一樣，在業餘時間也是一名「代掃樓」，但他是無償幫忙，不收費。他是一名在南山上班的打工人，平時大小周，之前休息的時候，偶爾會無償帶着求助他的網友去掃樓。

他從沒想過靠代掃樓賺錢，有些網友找他幫忙掃樓，會主動請他吃飯表示感謝，他欣然接受。那些找上他，表示可以付費代掃的，他基本都拒絕了。

鼠鼠堅定地認為，代掃樓的商業邏輯根本跑不通，而這一行的火熱，本質上是打工人對租房中介的信任破產後，尋求的新的替代方案。

「代掃樓」的火熱，本質上是打工人對租房中介的信任破產後，尋求的新的替代方案。（小紅書＠不靠譜的中年少女）

「找中介，起步就是一個月的房租當中介費，在深圳，這可能是兩三千元的真金白銀。」鼠鼠坦言，「如果能享受到對等的服務，那也算花得值，但從網上源源不斷的避雷貼來看，找中介還是太容易踩雷了。有很多人也選擇自己掃樓，雖然又累效率又低，但是接觸到了最真實的市場，多花時間也能找到好房，還是值得的。」

但鼠鼠也一眼看穿了這種模式的侷限性。城中村適合掃樓，是因為那是「一棟樓一房東」的老規矩，找房先找樓棟長；可小區房不一樣，一戶一業主，散戶業主自己聯繫租客時間成本太高，大多數還是會選擇找中介放租。

所以，凡是聲稱幾百塊就能幫你『掃遍全城小區房』的，大多是陷阱。

他拿自己的情況舉例，再明白不過：「我月薪1萬元，算下來日薪大概是535元，平時上班7小時，還經常能摸魚，輕鬆又自在。可代掃樓一次，一點偷懶的餘地都沒有。」

他總結了一套工作流程——前一天要花一個多小時和網友通話，反覆確認選址、需求，第二天還要實打實地跑一天，步數最少也得2萬，累得腰痠背痛。

「就這付出，按我的工資算成本，就算收費600元，我都覺得算少的，更別收那些只收幾百塊的，怎麼算都掙不到錢。」

這種利益上的不對等，必然導致行業變質：要麼是像卡哥那樣靠着熱忱和口碑硬撐的極少數；要麼，就是那種「換皮中介」。

隨着「代掃樓」在社交平台上成了流量熱詞，敏鋭的中介們迅速完成了身份切換。他們脱下白襯衫，摘下工牌，把自己包裝成「自由職業者」「深漂互助博主」，套路卻和以前一模一樣：低價引流，預收定金。

以前中介靠『成交』吃飯，現在他們發現，靠『帶看過程』也能割一波韭菜。

鼠鼠分析，這些「假代掃」本質上是在用定金篩人，一旦你交了錢，對方就會把手裏積壓的老房源視頻發過來，根本不會去現場掃樓。因為沒有正式合同，這幾百塊錢基本是有去無回，就算你不滿意，也沒地方說理。

除了這些，鼠鼠還提到了代掃樓的另一個關鍵弊端——主觀性太強。租房本就是件「千人千面」的事，每個人對戶型、採光、周邊配套的要求都不一樣，很難找到百分之百讓客戶滿意的房子，有時候花費的時間遠不止一天。

很多時候，帶別人掃一天都找不到一個滿意的住房。（深圳微時光授權使用）

很多時候，帶別人掃一天都找不到一個滿意的，如果收費的話，很少有人能接受錢打水漂了，投訴的幾率比較大。

這也是他不接受付費代掃的核心原因，目前他也基本不再無償帶掃，而是轉向好好更新經驗帖，希望大家自己學會掃樓。

用388元「交學費」 發現最靠得住的是自己

鼠鼠的話，就在林樂身上應驗了。林樂的租房需求，在深圳並不算苛刻：預算4500元，要在南山或寶安，必須有陽光，最關鍵的是，能養狗。

在此之前，她住過治安混亂的舊公寓，半夜被醉漢敲門、下班被人尾隨，那些驚魂時刻，讓她恨不得立刻搬走。

被中介坑了幾次後，林樂病急亂投醫，在社交平台上找到了一個粉絲很多的「代掃大神」。對方拍着胸脯保證：「全深圳就沒有我掃不到的房，找不到全額退款，你放心。」

林樂沒多想，先交了188元定金。可第二天，對方發來的第一套房源，就讓她心涼了半截。那是城中村深處的一個閣樓，進門就是陡峭的鐵梯，二樓的地板離天花板不到一米，成年人進去得彎腰，睡覺都得橫着爬。

第二套更離譜，廚房和廁所擠在一個小角落裏，牀位直接架在油煙機上方，做飯時油煙全往牀上飄。「這種房子，你要我4000塊？」林樂疑問，對方的語氣瞬間冷了下來：「深圳行情就這樣，你要求這麼多，能找到就不錯了。」

林樂發現，對方發來的鏈接裏，很多是直接通過中介平台發過來的，這個所謂的「代掃大神」，根本沒去過現場，只是坐在空調房裏，倒賣中介的房源訊息，把她當韭菜割。

被騙之後，林樂反而冷靜了下來，發現靠得住的只有自己。（深圳微時光授權使用）

當她提出質疑，對方反而倒打一耙，說她的要求不切實際，是在找茬。最後，林樂補了200元尾款，388元打了水漂，別說合適的房子，連一次真實的現場看房都沒有。她買到的，不是安身之所，而是對深圳租房市場更深的失望。

被騙之後，林樂反而冷靜了下來。她不再刷租房軟件，也不再相信任何「代掃」，她決定自己動手。

她鎖定了幾個心儀的小區，她不找中介，只找門口的保安大哥，和他們拉家常：「大哥，你們小區有業主直租的房子嗎？只要有房源，你第一時間告訴我，成了我給你封個大紅包。」

功夫不負有心人，僅僅一周，保安大哥就給她推了一個業主的微信。那是一位老業主，房子剛空出來，還沒來得及掛網。林樂趕過去看房時，陽光正好穿過陽台灑在地板上，明亮又温暖。沒有中介的催促，沒有代掃的詭辯，她仔細查了房本，確認了業主身份，月租4300元，電梯房，還能養狗。

「那一刻我才明白，深圳租房難，有時候不是房子少，是我們太想走捷徑，太依賴那些所謂的『專業服務』了，才容易陷入騙局」，林樂說，原來最靠譜的，從來都是自己。

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