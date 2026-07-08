湖北龍捲風｜一家三口關窗時被風捲落樓身亡　14歲子目睹悲痛欲絕

7月6日晚，湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊，發生強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍捲風，多地受災，官方通報指截至目前，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯，331人受傷。



湖北鄂州名門世家小區6樓一戶人家三口人，在關窗時被大風捲走墮樓，不幸身亡。7月7日晚間，遇難者親屬秋女士（化姓）受訪時表示，出事的名門世家業主是其堂妹一家。



她表示，當晚風雨驟至，堂妹夫妻倆急忙去關窗戶，不料窗戶全部脫落，堂妹夫妻和她們的小兒子被大風捲走墜樓，不幸遇難，而今年14歲的大兒子當時發現家人都不見了，出外尋找發現三個親人全部倒在三樓平台，悲痛欲絕，趕緊跑到5樓求救。秋女士表示，「（孩子）看到了第一現場，陰影很深。」



湖北鄂州名門世家小區6樓一戶人家三口人，在關窗時被大風捲走墮樓，不幸身亡。圖中可以看到窗戶被整片吹落，連根拔起。（大河報）

秋女士介紹，堂妹一家四口人，堂妹夫50歲，姓熊，是當地臨空小學的老師。堂妹44歲，姓馮，在家照顧孩子。夫妻倆都十分老實，性格溫和。夫婦倆有兩個兒子，大兒子14歲，今年中考，小兒子9歲。堂妹平日接送兩個孩子上學，順帶賣點菜。

秋女士稱，最近，堂妹的小兒子放假一直在鄉下，6日剛接到城裡來補課，「沒想到晚上就出了事」。

秋女士指出，事發後幾秒內，「三人全被大風捲下樓，落在三樓的一個平台上，家裡的沙發、冰箱和餐桌椅子也被悉數卷下，全部壓在堂妹夫的頭上。」秋女士稱，當時大兒子幸好在另一邊關窗戶。玻璃碎了，孩子受傷後，全身是血，跑到房間躲避。等到出來一看，發現父母和弟弟都不在了，出門尋找，卻在三樓平台看到三人的屍體。

湖北鄂州名門世家小區6樓一戶人家三口人，在關窗時被大風捲走墮樓，不幸身亡。圖為小區平台，可見許多被吹落的傢俬和雜物。（影片截圖）

死者家窗戶遭連根拔起 其他戶僅窗戶破裂

秋女士指出，目前親人們還沒聯繫原房主，也還不清楚脫落的窗戶到底是開發商還是原房主安裝的，「別人家的窗戶只是碎了玻璃，她家整個窗戶連根拔起……我們都懷疑原房主裝修的窗戶質量不怎麼好」，政府相關部門的工作人員下午已經趕到殯儀館，由其哥哥接待商談。

湖北鄂州名門世家其他住戶分享家中的窗戶破碎：



秋女士表示，目前，堂妹的大兒子由其姑姑和父親學校老師照看，大家還沒趕把噩耗告知孩子嫲嫲。

秋女士表示，聽說堂妹夫命運多舛，其3歲時父親離世，是堂妹夫的母親將其姐弟倆一手拉扯大。她指出，堂妹婆家經濟狀況不佳，堂妹夫婦倆大約在兩年多前買下這套二手房，價格大約為七十餘萬元（人民幣，下同），尚欠數十萬元按揭款，因為沒有餘錢裝修，一家人直接搬進新家，未做改裝。

湖北鄂州市民蘇女士（化姓）介紹，6日晚上，整個武昌大道封閉，有些樓棟的玻璃牆破碎，政府工作人員清理了交通障礙，目前正在清理道路兩側。7日當天，學校通知孩子們不要出門，因為路上四處都是被吹倒的大樹和物體。當地居民都在議論被大風捲走不幸離世的名門世家業主。

另據內媒報道，湖北黃岡市玲瓏家園一名12樓住戶張先生被龍捲風卷出窗外，墮落至樓下綠化帶，目前仍在醫院接受治療。

湖北黃岡市玲瓏家園也有住戶被龍捲風卷出窗外。（大河報）

家住玲瓏家園一期的項女士透露，6日當晚，她在離家有些距離的一家商場購物，那個區域受影響不大，商場只停了幾分鐘電。還是看到鄰居們在群裏議論窗戶玻璃碎了，她才打車回家，一路驚險萬分，路上「都是圍著的（被吹落的）樹和建築材料」。

項女士回憶，她回到家時，風已經停了，正在下小雨，小區停電，家中一片狼藉，滿地都是風吹進來的碎玻璃。狂風過後，所有的窗戶鎖、卡扣全部報廢，一扇窗戶框架變形。一間臥室的大門也被風吹壞，整個脫落。

項女士回憶，小區大概在一個多小時後來電，她所在的一期業主家大多是玻璃碎了，二期等其他幾期鄰居們家中損失更為嚴重，「一些鄰居家的落地窗蕩然無存，還有鄰居自稱在樓下受了點傷，不過傷情應該不嚴重」。至於小區里有人被狂風吹落墜樓的事故，還是7日清晨其他小區的朋友詢問，她才獲悉。

有片｜湖北龍捲風11死 倖存者：一度飛起雙腳離地，被廣告牌砸中

天氣預報員：龍捲風來應遠離門窗外牆，最好躲衛生間

湖南省氣象台首席預報員蘭明才接受內媒採訪分析稱，此次湖北龍捲風由多重天氣系統疊加催生。颱風「美莎克」殘渦環流與梅雨鋒在當地上空交匯，形成極強暖濕氣流；同時東北冷渦攜帶冷空氣南下，冷暖空氣在湖北境內劇烈碰撞，配合高空與地面的強垂直風切變，氣流不斷旋轉加強，最終形成龍捲風。

他稱，這類強對流天氣具有突發性、局地性特點，常規天氣預報難以精准捕捉，主要依靠短臨雷達開展臨近預警。

至於普通群眾如果遭遇龍捲風該怎麼防禦？蘭明才回應，公眾需密切關注氣象預警，當氣象預警提示有強對流天氣、雷暴大風時，應該避免外出。

此外，居家時應該遠離門窗與外牆，迅速躲入房屋中心、沒有窗戶的小房間，蘭明才稱，最好是躲在衛生間。如群眾所處房屋為簡易板房或臨時建築物，需迅速轉移至鋼筋混凝土建築物內，在戶外時需遠離大樹、電線桿、廣告牌、圍牆。