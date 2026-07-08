曾憑130億登胡潤全球富豪榜　溫州富商胡興榮被採取強制措施

中國500強大型民營企業多弗集團創辦人胡興榮失聯數月後，被證實已被採取強制措施。7月7日，多弗集團旗下上市公司ST海龍發表公告，證實公司實際控制人胡興榮已被有關機關採取強制措施。據了解，2024年胡興榮憑藉130億元（人民幣，下同）身家登上胡潤全球富豪榜。



中國企業500強創辦人胡興榮遭採取強制措施。（中國日報）

據《澎湃新聞》報道，這位80後浙商的崛起過程極具傳奇與爭議，胡興榮出生於溫州，曾用名胡風雲，年僅19歲創辦鎖業起家，2008年金融海嘯期間，他抓住機遇入局盤活不良地產項目，在全國改造超30個爛尾樓盤，集團營收突破百億元關口。

隨後多弗集團展開瘋狂的跨界擴張，業務橫跨智能製造、航空、新能源等板塊，2024年位列中國企業500強第143位，全年營收2189億元，總資產1433億元，員工規模超萬人。2024年胡興榮憑藉130億元（人民幣，下同）身家登上胡潤全球富豪榜。

然而，多弗集團驚人的增速長期遭市場質疑：2019年多弗集團首次入圍民企500強，營收257.67億元、排名332位；2020年營收飆升至1753.37億元，名次升至第25位。有業內人士認為，多弗僅靠利潤極低的大宗商品貿易刷大營收數據，企業盈利水平偏弱且真實盈利能力有疑點。

近年為尋求轉型，多弗集團佈局低空經濟全產業鏈，先後收購義大利Fama直升機公司、加拿大墨菲飛機製造商。據「都市快報」微信公眾號消息，市場早已傳出胡興榮失聯消息。他2025年10月最後一次公開亮相後，便一直沒有傳出過消息，同時多弗集團也被爆出流動性緊張問題。

直到7日，多弗集團旗下上市公司ST海龍發表公告，確認胡興榮已被有關機關採取強制措施。公告又指，胡興榮從未在ST海龍擔任任何職務，亦不參與企業日常經營，目前公司運作平穩，生產經營一切正常。

另據「新黃河」報道，多弗集團有多名離職員工稱，公司資金流動性出現問題，員工薪資停發三個月。另據工商數據顯示，胡興榮名下相關股權已被成渝金融法院凍結，凍結對應金額高達99億元。