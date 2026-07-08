行走的冷氣機？　浙江企業研發自製製冷效果背心　穿上可降溫15℃

夏天到來，要如何在戶外收穫一絲清涼？日前，內地浙江億斯佳戶外裝備科技有限公司成功研發出一款自帶製冷效果的背心，穿上後可直接降溫8至15℃，如同將「冷氣穿在身上」，目前已在迪拜、沙特阿拉伯、日本及韓國等海外國家熱銷。



據《錢江晚報》報道，這款頗具科技感的製冷背心，其背部縫製了4個模組，上方2個用於製冷，下方2個則為風扇，成為背心產生降溫效果的關鍵所在。

浙江企業研發自帶製冷效果的背心，穿上後可直接降溫8至15℃，如同將「冷氣穿在身上」。（浙江日報）

工作人員介紹，目前市面上的同類產品大多只含有風扇，僅能起到通風作用。而這款新研發的背心則額外配備了製冷模組，運作時風扇會將外部空氣吸入，經過製冷模組處理後，便能在衣服內部吹出循環冷風，帶來有效的降溫體驗。

工作人員形容：「穿上這款背心走在高溫天的戶外，有種把空調（冷氣）穿在身上的舒適感。」據悉，該製冷背心設有3檔調節模式，最高能達到8至15℃的降溫效果。

在續航力方面，背心內部設有調節開關，並配備一個2萬毫安（20000mAh）的充電寶（流動充電器）。在調至低檔模式運行的情況下，背心能維持長達12個小時的續航，有效滿足戶外長時間的降溫需求。

浙江企業研發自帶製冷效果的背心，穿上後可直接降溫8至15℃，如同將「冷氣穿在身上」。（浙江日報）

浙江企業研發自帶製冷效果的背心，穿上後可直接降溫8至15℃，如同將「冷氣穿在身上」。（浙江日報）

浙江企業研發自帶製冷效果的背心，穿上後可直接降溫8至15℃，如同將「冷氣穿在身上」。（浙江日報）

據報道，研發該產品的億斯佳是一家專注於戶外運動服飾及裝備製造的公司。今年3月，公司瞄準全球變暖可能帶來的戶外降溫需求，透過與大學院校合作，成功研發出這款自帶製冷效果的背心。「全球變暖是大趨勢，戶外降溫會是一個持續增長的剛需市場。」企業負責人表示。

產品推出後即獲得客戶認可，並迅速在外國打開市場。億斯佳的製冷背心已批量銷往沙特阿拉伯、日本、韓國等多個國家，在常年高溫的中東市場廣受客戶認可，訂單量持續攀升。