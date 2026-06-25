浙江5歲女頭頂脫髮流膿　就醫揭染上膿癬　竟是鄰居兔仔埋禍根？

近日，浙江寧波5歲女童洋洋（化名）接觸鄰居飼養的兔子後，導致頭皮感染真菌，頭頂有多處紅腫甚至流膿脫髮，就診後證實染上「膿癬」。洋洋雖歷經4個月的治療，但因頭皮毛囊已被真菌破壞，遺下了疤痕及永久脫髮。



《寧波晚報》報道，洋洋活潑好動，平日會到處玩耍，近期她不斷抓頭，祖母查看後發現她頭頂有幾處紅腫，遂自行為她塗藥膏，但一周後未見好轉，反而腫成「鴿子蛋」，甚至輕輕一碰紅腫處就流膿及脫髮。

祖母隨即帶洋洋到寧波市第二醫院皮膚科就診。醫生田雅芝檢查後，證實洋洋染上「膿癬」，追問病史後，得悉洋近期曾接觸過鄰居飼養的兔子。經過4個月治療，洋洋的傷口基本癒合，但因感染區域的毛囊已嚴重破壞，導致永久性脫髮。

經治療，洋洋的傷口基本癒合，但因感染區域的毛囊已嚴重破壞，導致永久性脫髮。（寧波晚報）

田雅芝介紹，膿癬是頭癬中最嚴重的一種類型，是由皮膚癬菌感染頭皮和毛髮引起的真菌性疾病，其傳染源大多是兔子、貓、狗等長毛動物身上，可能攜帶「親動物性皮膚癬菌」卻沒有明顯症狀，小朋友接觸後沒有及時洗手，便有機會感染真菌。

她表示，3至10歲的兒童是膿癬的高危群組，由於頭皮皮脂腺尚未發育成熟，皮脂分泌少，缺乏能夠抑制真菌的「長鏈脂肪酸」，真菌更容易趁虛而入。

田雅芝介紹，膿癬的傳染源大多是兔子、貓、狗等長毛動物身上，可能攜帶「親動物性皮膚癬菌」卻沒有明顯症狀，小朋友接觸後沒有及時洗手，便有機會感染。（寧波晚報）

她介紹，膿癬的治療周期約3到4個月，包括口服抗真菌藥物、剪髮、每天用抗真菌洗劑洗頭、局部塗抹藥膏、以及消毒衣物毛巾等用品。家長切勿自行使用含有激素的藥膏塗抹患處，激素會抑制局部免疫，反而讓真菌擴散，加重病情；也不可自行擠壓或切開排膿。

田雅芝提醒，若小朋友近期接觸過長毛寵物，頭皮出現發紅、腫脹、化膿、流膿、脫髮等症狀，以及頭皮劇烈瘙癢，後頸或耳後淋巴結腫大，出現成片的灰白色「頭皮屑」，應及時到皮膚科就診。