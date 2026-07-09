歐洲熱浪死四千人政客仍在吵架　中企推免安裝冷氣機引消費者瘋搶

熱浪滾滾，數千例超額死亡，發生在全球最發達地區之一的歐洲，令人唏噓。歐洲本土空調年產能僅約320萬台，而高溫下市場需求預計超過1000萬台。誰能迅速補上這個巨大的缺口？答案是中國製造。



中國海關總署數據顯示，2026年上半年中國對歐盟空調出口額達37.6億美元，按年增長43.2%，創歷史同期新高；僅6月份，對歐空調出口便按年飆升72.8%。

歐洲熱浪來襲，造成數千例超額死亡。（Reuters）

美的、海信、海爾等中國品牌早已快速響應，為歐洲市場「量身定製」降溫方案，各有各的解法，各有各的市場。

但能「接住」歐洲熱浪這件事，其實並不簡單，甚至可以說很難。歐洲市場標準嚴苛、規則繁雜，各國法規條條框框眾多且不統一。

但能「接住」歐洲熱浪這件事，其實並不簡單，甚至可以說很難。（新華社）

當法規複雜到讓普通消費者寸步難行時，總有人會把研究法規變成產品競爭力。

「夥計們，你們瘋了嗎？」

歐洲目前正面臨今年夏季第三輪熱浪（heatwave），世界衛生組織7月7日警告可能出現「更多致命週」。目前高溫已致法國、比利時等多國記錄到超4000例超額死亡，老年群體成為最大受害人群。

美的、海信、海爾等中國品牌早已快速響應，為歐洲市場「量身定製」降溫方案。（新華社）

據歐盟哥白尼氣候變化服務局數據，歐洲是全球變暖速度最快的大洲，極端高溫正從「百年一遇」變為「幾乎年年發生」。

但就在炎炎烈日下，歐洲卻爆發了一場令人瞠目的爭吵——該不該裝空調？

反對者義正詞嚴：空調加劇氣候變化，歐洲應堅守「綠色信仰」。支持者急得跳腳：高溫正在殺人，人命關天，裝個空調怎麼了？這場分歧甚至一路吵上政治舞台，歐洲多個政黨大打「口水戰」，互相指責對方「反科學」、「反環保」。

全世界都困惑了，歐洲人到底為什麼會為裝空調這事吵起來？答案很複雜，也很「歐洲」。

歐洲是全球變暖速度最快的大洲，極端高溫正從「百年一遇」變為「幾乎年年發生」。（新華社）

就在歐洲政客還在扯皮的時候，許多歐洲居民已經用實際行動投票了——買空調。其中最火爆的一款，來自中國美的，名叫PortaSplit。它火到什麼程度？歐洲賣到斷貨，二手市場一度炒到原價兩三倍。

但這款「神機」的誕生，背後是一個「逼瘋工程師」的故事。

美的空調歐洲產品經理趙阿立告訴觀察者網，這款產品的研發初衷是解決歐洲熱浪頻發帶來的降溫難題，由歐洲本地團隊率先洞察需求並提出，聯合國內研發團隊、意大利工業設計團隊共同合作開發，整體研發週期歷時3年。

期間發生過一段真實對話。德國工程師們在支架研發上投入了大量時間和資金，中國同事一看成本報表，直接炸了：

夥計們，你們瘋了嗎？這款產品終端售價大約要1000歐元。根本沒人會買。

德國工程師沒吭聲，默默收集了一份當地安裝商的報價單，拍在桌上。中國同事看完，沉默片刻，說了一句：「哇，這太瘋狂了。」

德國的安裝費用，高得離譜。一台傳統分體空調，設備幾百歐元，安裝費1500到2000歐元，排期兩三個月起步。如果你住在歷史保護建築裏，想在牆上打個孔？準備好最高30萬歐元的罰款。德國空調安裝率常年徘徊在3%到5%——不是不想裝，是裝不起，也裝不了。

在德國裝一台空調，安裝費比機器還貴，等安裝等到夏天都過完了。這不是消費，是修行。

在德國裝一台空調，安裝費比機器還貴。（新華社）

那怎麼辦？工程師們決定：既然規則不讓你「正常裝」，那就造一台讓規則管不著的空調。

歐洲法規圖鑑：每一條都是關卡

要理解PortaSplit這樣的產品為什麼誕生，得先理解歐洲的空調安裝環境有多「硬核」。這不是一個自由市場，這是一個闖關遊戲。

．法國：外牆屬於全體業主共有財產，想裝空調？先開業主大會。巴黎2024年頒佈的《城市規劃方案》明確禁止空調外機懸掛在外牆上。製冷劑超過2公斤需認證技師安裝並定期檢驗，歷史建築違規最高罰3000歐元。

．德國：夜間噪音不得超過35dB——比圖書館翻書聲大一點就可能被鄰居投訴，然後強制拆除。

．西班牙：外掛室外機須經全樓業主大會五分之三表決通過，2022年還規定公共場所空調不得低於27℃。

．意大利：須由持證專業人員安裝，私自安裝最高罰10萬歐元。

．瑞士：能效等級不得低於A++，安裝常需市政許可和噪音評估，注重節能和環保。



更荒誕的是，有些歐洲極端環保主義者把不裝空調視為「政治正確」。但外媒迅速扒出：歐盟委員會下令關閉低樓層空調，高層官員辦公室的空調卻照樣開著。果然是「環保是我，享受也是我」。

所以，當歐洲政客還在電視上吵「該不該裝空調」時，歐洲居民的實際處境是：想裝，但裝不了；裝得起，但等不起；等得起，但罰不起。

更荒誕的是，有些歐洲極端環保主義者把不裝空調視為「政治正確」。（示意圖，Unsplash@Kien Nguyen）

歐盟委員會主席馮德萊恩（von der Leyen）曾針對削減需求一事解釋說，最廉價的能源就是我們不使用的能源。

北馬其頓政治學者、觀察者網專欄作者比利亞娜．萬科夫斯卡對此調侃道：

幸好我住在南歐的一個非歐盟國家，這裏熱浪是常態，空調也早已成為我們日常生活的一部分。

她指出，這件事應該放在歐盟更廣泛的危機背景下來看：能源政策正在失敗，社會保障在不斷縮減，一切都在向軍事化傾斜。

中企讀懂了規則，也接住了訂單

面對這一堆讓人頭大的法規，美的工程師們沒有退縮——逐條研究，逐條破解。所謂「卡bug」，不是鑽空子，而是把法規研究到極致，再用設計精準繞過。

面對這一堆讓人頭大的法規，美的工程師們沒有退縮——逐條研究，逐條破解。（新華社）

看看PortaSplit是怎麼「見招拆招」的：

．法國說製冷劑超2kg要專人檢驗？→ 充注量做到0.62公斤，遠低於門檻。

．德國說夜間噪音不能超35dB？→ 靜音模式死死壓在35dB。

．瑞士說能效要A++？→能效比SEER做到6.1，剛好踩進A++區間（6.1-8.5）的下限。

．各國不讓外牆打孔？→室外機通過窗戶支架固定，免工具安裝，無需鑽孔。在法規定義上，這屬於「放在架子上的內部電器」——完美避開外立面改動禁令。

．各國要求專業人員安裝？→出廠就是密閉連接好的系統，不需要操作製冷劑，普通人幾分鐘自己裝好。



外機重量控制在10公斤左右，適配普通成年人的操作力度。支架迭代100多次，累計佈局300多件專利。

趙阿立總結研發思路時說了一句話：

把困難留給自己，把簡單留給消費者。

不止美的。海信創新推出的分體式空調配置一體式掛牆架，針對歐洲預埋管使用場景做易安裝優化，安裝效率提升35%，2026年上半年歐洲銷量達11.3萬套，按年增長117%，法國市場更是實現900%的跨越式增長。海爾則推出適配歐洲高電價和嚴苛環保標準的產品線，同樣在歐洲市場佔據一席之地。

海信相關負責人對觀察者網指出，要想成為歐洲高溫市場的爆款產品，除了產品性能表現過硬以外，更要針對歐洲建築保護政策、嚴苛安裝審批、高額安裝成本等諸多難題提出專屬解決方案。「歐洲競爭已經從賣產品，轉向賣場景、賣服務、賣整體能源。」

要想成為歐洲高溫市場的爆款產品，除了產品性能表現過硬以外，更要針對歐洲的諸多難題提出專屬解決方案。（新華社）

中國企業真正讀懂了海外市場的結構性痛點：美的用「移動分體式」徹底繞開安裝環節，海信用「分體式改良」降低安裝門檻，海爾用「高能效適配」應對使用成本——面對同一套歐洲法規，給出了不同的解題思路。

趙阿立總結道，中國空調賣爆直接體現了中企出海的核心優勢：一是中國製造的強大產能與快速響應能力，可快速匹配市場爆發的需求；二是中國企業已從單純的製造輸出，轉向本地化創新研發，能打造真正適配本地的差異化產品。

@歐洲政客：該給「產能過剩論」降降溫了

如果說讀懂需求是「打準」，那麼快速承接大規模訂單考驗的則是「扛住」的能力。

據海信相關負責人介紹，按照往年慣例，海信在4、5月份對移動空調類產品做了儲備，但從實際銷售看，受極端高溫影響，銷售額遠超預期，出現脫銷。海信基於歐洲平台，實現不同國家之間的順暢調貨，尤其東歐對西歐的調貨支援了部分旺盛的市場需求；同時也根據客戶需求，採取了中國工廠臨時加單的措施。

據海信相關負責人介紹，按照往年慣例，海信在4、5月份對移動空調類產品做了儲備，但從實際銷售看，受極端高溫影響，銷售額遠超預期。（新華社）

面對訂單暴增，美的空調歐洲大區總監熊學勤也告訴觀察者網，生產端工廠已加班加點排產，依託柔性生產能力快速響應需求；運輸端採用中歐班列配送，時效15-25天，相比海運縮短約25天；產品到港後由本地分公司加速清關，儘快鋪向渠道終端。同時美的會聯動上下游供應商，協同配套模具、支架等全供應鏈資源，全方位保障市場供給。

再說回那個讓中國同事驚呼「瘋了」的1000歐元定價。

一台PortaSplit，單冷版900歐元，冷暖版1200歐元。在習慣了國內空調價格的人看來確實貴，但在歐洲，這是「便宜貨」。想想看：傳統空調設備幾百歐，安裝費1500-2000歐，還要等兩三個月。PortaSplit呢？1000歐全包，到手即用，自己動手十分鐘搞定。

一台PortaSplit，單冷版900歐元，冷暖版1200歐元，在歐洲屬於「便宜貨」。（中國證券報）

省下1500歐安裝費+省下三個月等待時間+省下跟業主大會扯皮的精力+省下被罰款的風險=血賺。

結果就是——這款空調在歐洲賣到斷貨，二手市場被炒到原價兩三倍，一度飆到5000歐元。有歐洲消費者自發製作庫存實時追蹤網站，有人驅車200公里只為搶一台。2025年，PortaSplit入選《時代》周刊「全球最佳發明」榜單。不少歐洲網友自發為中國空調發聲，稱讚性價比極高，呼籲歐洲增加進口。

美的德國工程師在講述這段研發經歷時，最後說了一句話：

歸根結底，我們的目標只是把最好的產品帶給人們。本土化服務本土市場，這是肯定的。

翻譯成更直白的話：你們儘管定法規，我們負責讓老百姓用上空調。中國擁有全球約80%的空調產能，從壓縮機、閥件、電機到整機組裝的完整產業鏈。出口「爆單」，不只是極端氣候催生的紅利，更是中國製造產業韌性與全球化供應鏈實力的體現。

至於那些在空調房裏喊著「不要裝空調」的歐洲政客，也可以試著買一台中國空調，自己動手裝一下，體驗體驗什麼叫真正的「政治正確」。

當歐洲人為了一個涼爽的夜晚四處找空調時，最需要被降溫的不是「中國產能」，而是歐洲對「中國產能威脅」的情緒化臆想。畢竟，數千條生命已經用高溫下的沉默，投出了最沉重的一票。

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