聯合國兒童基金會：全球近半數兒童面臨3種以上氣候危機

聯合國兒童基金會（UNICEF）發布報告警告，全球約24億名18歲以下兒童幾乎全部面臨至少一項氣候風險。其中約18億兒童受乾旱影響，12億人面臨極端高溫威脅。



聯合國兒童基金會星期二（6月16日）指出，全球至少有11億兒童面臨三個或以上的氣候風險，最常見組合為乾旱、超過35攝氏度的極端高溫和熱浪。約2億9600萬兒童同時暴露於這三項風險，其中尼日利亞7400萬、巴基斯坦3400萬、印度3200萬。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發布報告警告，全球約24億名18歲以下兒童幾乎全部面臨至少一項氣候風險。圖為加沙地帶加沙城，流離失所的巴人兒童在太陽下，手執空鍋蹲坐等待領取食物。（Reuters）

過去20年裏，面臨多重氣候風險的兒童人數急劇增加。幾乎所有兒童（約23億）面臨至少一種風險，20億面臨兩項，3億6400萬面臨四項或以上風險。在面臨七種或以上氣候災害的12萬3000名兒童中，約4萬6000人生活在緬甸。

聯合國兒童基金會將索馬里、馬達加斯加、緬甸、柬埔寨和巴基斯坦列為最脆弱的國家。受乾旱影響最多的兒童生活在依賴農業的國家，如孟加拉、印尼、尼日利亞、巴基斯坦和坦桑尼亞。

內陸國家的兒童也面臨着乾旱、荒漠化、高溫和山洪暴發等「不成比例」的風險，博茨瓦納（Botswana）和布基納法索（Burkina Faso）等國的缺水問題預計將進一步加劇。

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撒哈拉以南非洲國家，特別是薩赫勒（Sahel）地區，兒童受氣候威脅比例最高，當地應對災害能力有限，進一步加重衝擊。

聯合國兒童基金會呼籲各國加大對基礎設施、應急機制和危機管理能力的投入，以減輕兒童所承受的氣候衝擊。

報告也警告，若未能及時減少溫室氣體排放，氣候災害將更頻繁和嚴重，加重各國財政與公共服務壓力，並進一步威脅兒童福祉。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】