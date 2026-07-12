中國外交部駁14國涉南海聲明：域外國煽風點火是南海局勢主要挑戰

「南海仲裁案」10週年之際，菲美日澳14國齊發聲明重申裁決具法律效力。對此，中國外交部發佈聲明稱，南海是世界上最安全的海上通道之一，南海的航行和飛越自由從來不存在任何問題。此外，外交部亦指出「裁決」出台十年來，不但沒有解決中菲涉海問題，反而成為菲律賓擴張領土海洋聲索的工具。



「南海仲裁案」之後，面對菲方持續挑釁，中國從多方面捍衛主權。（中國國家安全部）

2016年7月12日由常設仲裁法院仲裁庭依據《聯合國海洋法公約》作出的南海仲裁裁決，認定中國主張的「九段線」缺乏法律依據，且部分南沙島礁不具備產生專屬經濟海域的資格，雙方對相關議題立場迄今仍存在重大分歧。

據日本《共同社》，7月12日，美國、菲律賓、澳大利亞、加拿大、愛沙尼亞、德國、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、新西蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、英國14個國家在「南海仲裁案裁決」出台滿十年之際發表聯合聲明，再度確認了「中國的擴張性海洋權益相關主張沒有法律依據」這一裁決。

聯合聲明表示，強烈反對以力量和脅迫造成地區不穩定的行動，批評稱在海上及空域對他國活動的騷擾和恐嚇行為損害地區和平與穩定。

2016年，中國海軍在仲裁結果公佈前在南海舉行大規模軍演。（資料圖片）

外交部：中國不接受任何強加於中國的爭端解決方案

據《新華社》，同日，中國外交部發佈《關於有關國家炒作「南海仲裁案裁決」出台十年的聲明》，提出五點回應。

回應稱中國對南海諸島，包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島擁有主權；中國南海諸島擁有內水、領海、毗連區、專屬經濟區和大陸架；中國在南海擁有歷史性權利。中國對南海諸島的主權和在南海的相關權益，是在漫長的歷史過程中確立的。

早在公元前2世紀的西漢時期，中國人民就在南海航行，並在長期實踐中發現了南海諸島。中國最早並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。南海諸島屬於中國早已成為國際社會的普遍共識。

第二，南海是世界上最安全的海上通道之一，南海的航行和飛越自由從來不存在任何問題。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海的和平穩定。針對有關國家在南海的侵權挑釁，中國採取堅定措施捍衛自身權益，合理合法，專業克制。美國等域外國家持續在南海強化軍力部署，橫衝直撞、煽風點火，此種軍事化、脅迫性行徑才是當前南海局勢面臨的主要挑戰。

南海紛爭：南中國海（South China Sea）是連接歐亞非大陸的重要商業航道，並且其海床蘊藏豐富的自然資源，各國圍繞南海主權的糾紛持續數十年。（Getty Images）

第三，陸地領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》調整範圍。海洋劃界爭議已被中國2006年根據《聯合國海洋法公約》第298條作出的聲明排除出《聯合國海洋法公約》強制爭端解決程序。

在領土問題和海洋劃界爭議上，中國不接受任何強加於中國的爭端解決方案。中國將繼續遵循聯合國憲章確認的國際法基本原則和國際關係基本準則，包括尊重國家主權和領土完整以及和平解決爭端原則，堅持與直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法，通過談判協商解決南海有關爭議，維護南海和平穩定。

2016年南海仲裁事件後，中國開始派出大量執法船前往爭議海域。（Reuters）

第四，中國在「南海仲裁案」問題上的立場是明確的、一貫的、堅定的。「南海仲裁案」違反「國家同意」「約定必須遵守」等國際法基本原則，違反《聯合國海洋法公約》本身，更違背南海基本事實。所謂「裁決」是一張非法無效沒有拘束力的廢紙。

外交部重申中國不接受、不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益任何情況下不受該「裁決」影響。

2016年7月15日，在荷蘭海牙，華僑華人在和平宮前抗議集會。 當日中午，上千名來自荷蘭各地的華僑華人自發組織在海牙和平宮前舉行集會，抗議南海仲裁案臨時仲裁庭12日作出的非法無效的所謂最終裁決。 （新華社）

第五，「裁決」出台十年來，不但沒有解決中菲涉海問題，反而成為菲律賓擴張領土海洋聲索的工具，激化了地區矛盾，並為域外勢力介入南海問題、攪動南海局勢提供了藉口，已成為影響中菲關係和南海和平穩定的「絆腳石」。如果按照「裁決」的標準，很多國家的島礁將失去主張海洋權益的依據。

外交部反問，個別支持「裁決」的國家是否已自願放棄本國相應島礁的海洋權益？有關國家持續炒作非法「裁決」，與地區和平穩定的大勢不符，同地區國家和人民謀求發展繁榮的願景相悖，其企圖註定不會得逞。

外交部敦促有關國家切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止在南海問題上挑事生非，停止破壞南海和平穩定。