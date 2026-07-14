揭陽虐狗案延燒　網民集資買旺角廣告牆　銅鑼灣出現手寫立牌聲援

廣東揭陽4名未成年人被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬、母狗後還使用汽油將母狗燒死。6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發布情況通報稱，4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。但許多網民斥影片殘忍，質疑罰則太輕，紛紛抵制揭陽當地的工廠和相關企業，並希望當局能嚴懲三名兇手，許多香港網民也聲援事件。



7月13日，Threads上有網民分享在朗豪坊對面的戶外LED大屏幕廣告看到有關揭陽虐狗事件的宣傳，上面用簡體中文和英文寫上「Stop Animal Abuse 弱小亦有尊嚴，生命不容傷害」，廣告底下則以黑字寫上「請持續關注事件，推動動物保護立法」，並配上狗媽媽旺旺和4隻幼犬的大圖，據了解該廣告是由內地網民集資。《香港01》記者在13日晚間約9時前往現場，發現已無該廣告，但仍有不少行人駐足等待，想關心事件。



香港網絡安全專家、動物守護義工賴灼東亦有關注廣東揭陽虐狗事件，他昨日（13日）在銅鑼灣街頭擺放手寫立牌聲援，吸引不少途人駐足關注，亦有人主動向他了解虐狗事件。



賴灼東今日（14日）接受《香港01》訪問時稱，此案折射出教育與家長管教的嚴重缺位。他呼籲應盡快推動《動物保護法》並實施「鐵腕嚴懲」，同時倡議善用無人機與AI機械狗巡邏農村，以科技即時阻止虐殺悲劇重演，他認為不能因為兇手是14歲以下孩童而不承擔刑責，「一個係完全同我哋無利益衝突，係好卑微噉樣搵個地方坐喺度飲水、生活嘅動物，都可以宰殺嘅。呢個係人神共憤。」



賴灼東指出，學生理應在學校與家庭中接受過「愛護生命」的教育，然而這4名學生的行為卻令人髮指，他們手持汽油和打火機，用手機直播虐待動物的過程，畫面中對生命完全沒有絲毫尊重，其嚴重程度早已遠遠超出了常人所能接受的底線。

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賴灼東提到，「原來可以用一個所謂『14歲以下』的角色，就可以不需要承擔任何刑責」，並質疑若法律與社會持續以年齡為由予以縱容，是否等同於將這種殘忍行徑視為「小童的玩樂」？他擔心，如果任由這種風氣發展下去，未來只會有更多生命遭到肆意虐待與糟蹋。

賴灼東強調，本次虐狗事件有3個重點值得關注，首先是危險物品的來源，4名學生是如何輕易取得汽油及打火機。其次，他們受到網路流量的荼毒，利用殘虐生命來拍片、博取網路流量；第三，現有的教育手段根本沒有戒治作用，教育力度遠遠不夠。他認為，唯一的解決辦法就是「鐵腕嚴懲」，若不從源頭制止，當這班學生不斷殺害動物，最後覺得刺激感不夠時，難保不會轉以向人類施虐。

電腦安全研究員賴灼東。﹙資料圖片﹚

賴灼東認為，廣東揭陽虐狗事件絕非是一宗單一的偶發事件，背後折射出的是整個學校教育的缺失、家長管教的失職，以及家庭監護的嚴重缺位。他呼籲《動物保護法》應盡快立法，只要法律明確規定「不論年齡大小，只要虐待或殘殺動物就必須面臨刑法」，施虐者就不敢心存僥倖去以身試法。

更重要的是，這能迫使家長正視管教責任。在法律約束下，家長為了避免坐牢、罰款等連帶刑責，必然會嚴厲警告小朋友「千萬別這麼做，否則出了事無法收場」。賴灼東認為，唯有建立這樣「沒有藉口」的法治環境，民眾才能放心地飼養動物；而當社會能友善對待動物時，大眾的情緒、甚至整體的經濟與社會氛圍，才能真正好轉。

賴灼東的去銅鑼灣放下立牌呼籲更多人關注事件。（受訪者提供）

盼能用科技介入偵查 阻絕內地虐殺動物罪案

作為網路安全與軟件工程的專家，賴灼東透露，自己目前也在開發AI項目，從技術層面來看，科技介入偵查治安絕對可行，並強調科技的發展本就該讓人民安居樂業，而不僅僅是停留在科技展覽的層面。

他指出，農村往往是欺凌、侵害等治安事件高發的地方，既然內地的無人機技術已經如此發達，就應該廣泛應用於農村的治安偵查，透過密集的空中巡邏，彌補人手不足。針對虐待動物事件，他直言，執法決心與專業人手培訓至關重要。面對要24小時在現場把守的現實困難，同樣可以利用機械狗及無人機協同巡邏。

賴灼東介紹，只要無人機或機械狗偵察到虐殺動物或罪案發生時，系統就能實時傳輸影像並立即報警，甚至可現場噴灑水霧或防暴防禦物質，在警方趕到前「暫時阻止罪案持續擴大」。

賴灼東13日晚間8時至11時在銅鑼灣一帶舉牌聲援揭陽虐狗案，希望能得到更多人關注，他表示，亦有內地遊客前來了解事件經過。（受訪者提供）

賴灼東強調，人與動物在歷史上一直都是息息相關，「我們不能純粹把牠們當成工具，尤其是貓和狗」。他強調，貓狗一直在無數家庭中扮演無可取代的陪伴角色，社會大眾絕不能用一句「大家都有養動物而已，小事一樁」來輕描淡寫地忽視牠們的生命價值，而應該給予牠們應有的尊重與保護。

內地多家品牌聲援 演員發聲被抖音刪除

《香港01》目前事件持續在兩岸三地、國際引發關注。台灣有網民正在進行集資希望能先在高雄戶外LED大屏幕廣告聲援，而在內地也出現不少品牌買廣告牆呼籲關注事件和推動動物保護相關立法。

內地家居美妝品牌「爾木萄」成為第一個對此事發聲的品牌，該品牌更在多個商場如深圳壹方城投放廣告稱「抵制虐待動物，堅持有法可依」，呼籲內地就動物保護立法。另外福建廈門的247健身房、中國潮牌杭州華人青年也都投放廣告聲援事件，重慶也出現鐵騎騎士在車上插上聲援案件的旗子。

爾木萄在深圳壹方城投放廣告稱「抵制虐待動物」。（小紅書）

中國潮牌杭州華人青年也都投放廣告聲援事件。（小紅書）

不少內地網民和品牌聲援事件：

不過，許多與揭陽虐狗相關文章在內地多個社交平台被刪除，關注流浪狗權益的內地演員杜江自7月5日起多次在抖音平台聲援呼籲敬畏生命、成立動物保護相關法律，但三度被抖音刪文，引發關注。香港公眾人物則有馬浚偉、演員袁文傑發聲，兩人都呼籲內地盡快成立動物保護相關法律。

不過，《香港01》記者向內地動物義工查詢，他們表示網絡上抵制上的聲浪很大，但對於現實中涉事虐狗學童的影響恐有限。對於官方聲明提到的「專門學校」，動物義工表示，官方也沒有發布他們具體在矯治學校待多久的信息，具體情況並不清楚，但有網民則分享，該村的村民對於外地人「如臨大敵」。

揭陽4少年棍打火燒虐狗 男星杜江譴責籲立動保法三度被抖音刪文

廣東揭陽四少年殘忍虐狗 輿論持續延燒

據此前報道，網傳影片顯示，一人拿着長棍不停擊打母狗，又用棍棒戳刺幼犬，隨後還用潑疑似汽油將母狗活活燒死。有揭陽市民表示，影片是從本地群組中傳出來的，「（幾個小孩）打完以後用汽油潑，然後直接把母狗活活燒死。小奶狗一隻一隻地打死。太殘忍了。」

網傳影片。（截圖）

網傳影片。（截圖）

6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發佈情況通報稱，目前，教育部門立即組織學校加強學生教育；已督促涉事人員家長落實監護責任；4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。

不過事件未就此平息，許多網民不滿四名少年並未負擔任何法律責任，且質疑當地政府包庇稱「該地根本不存在專門學校」，輿論持續延燒。