揭陽4少年當街棍打幼犬 淋油燒死母狗 未滿14歲被送專門學校
撰文：盛昀
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廣東4名未成年人被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬、母狗後還使用汽油將母狗燒死。6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發佈情況通報稱，4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。
近日，有網友拍片稱，廣東揭陽市揭東區新亨鎮有未成年人虐狗。網傳影片顯示，一人拿着長棍不停擊打母狗，又用棍棒戳刺幼犬，隨後還用潑疑似汽油將母狗活活燒死。有揭陽市民表示，影片是從本地群組中傳出來的，「（幾個小孩）打完以後用汽油潑，然後直接把母狗活活燒死。小奶狗一隻一隻地打死。太殘忍了。」
6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發佈情況通報稱，目前，教育部門立即組織學校加強學生教育；已督促涉事人員家長落實監護責任；4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。
事件亦引發網民憤慨：「太殘忍了，以後還得了，必須嚴懲，太恐怖了。」「未成年不是大曬，這樣能認識到自己的錯誤嗎？」「希望嚴懲，為什麼要虐待」「希望動物保護法早點出台……」
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