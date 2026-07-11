揭陽4少年棍打火燒虐狗　男星杜江譴責籲立動保法三度被抖音刪文

廣東揭陽4名未成年人被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬、母狗後還使用汽油將母狗燒死。6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發布情況通報稱，4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。



據了解，與揭陽虐狗相關的文章部分在內地被刪除，收養多隻流浪狗的內地演員杜江自7月5日起，多次在抖音平台發布影片，呼籲敬畏生命、成立動物保護相關法律，但三次發布影片三次被抖音刪文，相關內容甚至一度被全部清空，引發關注。



杜江是1980年出生的山東男演員，2018年，憑電影《紅海行動》獲第34屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。2021年，主演的電影在中國內地累計票房為117.81億元，成為中國電影市場上首位80後中國百億影人。

杜江與同是演員的妻子霍思燕過去曾救援和領養受傷流浪犬，此次再為虐狗事件發聲，並在影片被刪除後多次嘗試重新上傳，獲得許多網民聲援。

霍思燕跟杜江。（霍思燕微博圖片）

霍思燕跟杜江。（霍思燕微博圖片）

值得關注的是今年6月，重慶同樣發生虐狗事件並導致警民衝突，當時內地藝人王菊、台灣藝人曹格在小紅書發文聲援，但文章也被迅速刪除。

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廣東揭陽四少年殘忍虐狗 輿論持續延燒

據此前報道，網傳影片顯示，一人拿着長棍不停擊打母狗，又用棍棒戳刺幼犬，隨後還用潑疑似汽油將母狗活活燒死。有揭陽市民表示，影片是從本地群組中傳出來的，「（幾個小孩）打完以後用汽油潑，然後直接把母狗活活燒死。小奶狗一隻一隻地打死。太殘忍了。」

網傳影片。（截圖）

網傳影片。（截圖）

6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發佈情況通報稱，目前，教育部門立即組織學校加強學生教育；已督促涉事人員家長落實監護責任；4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。

不過事件未就此平息，許多網民不滿四名少年並未負擔任何法律責任，且質疑當地政府包庇稱「該地根本不存在專門學校」，輿論持續延燒。