稱讀牛津騙父母借千萬　江蘇男為女友花970萬　詐騙罪成判囚11年

《法治日報》報道，江蘇無錫一名留學生王某向年邁父母謊稱申請牛津大學研究生需要保證金，騙父母欠下千萬元（人民幣，下同）巨額債務，然而王某卻在外打造「富二代」人設，長期租住高端酒店，豪華住宅，還為兩任女友揮霍消費970餘萬元。最終該名男子因詐騙罪被判囚11年，並處罰金10萬元。



稱讀牛津騙父母舉債千萬

2016年，王某遠赴海外就讀高中，後被一所名校本科錄取。王某本不富庶的父母先後抵押、變賣無錫兩套住宅，掏空全部家底支撐兒子的海外學業。本科畢業前，王某向母親謊稱要申請牛津大學研究生，需要繳納高額申請保證金，又稱可以在短期內全額退還。其父母四處奔走，向同事、鄰居、親友借款數百萬元，悉數轉給王某。

英國牛津大學（Oxford University）。（Getty Images）

王某一直找藉口稱保證金無法提現，無奈之下父母只能繼續向親友借新還舊，截至2022年12月，累計欠下近千萬元巨額債務。

為兩任女友揮霍970萬

原來，早在2019年12月，王某回國度假期間，在武漢某酒吧結識女友金某。彼時，他明知家庭早已變賣房產、負債纍纍，仍謊稱家境優渥，每月可提供百萬級開銷。

2020年10月至2022年5月交往期間，王某毫無節制肆意消費，不僅頻繁向女友大額轉賬，還包攬高端旅遊、奢侈品購置、女友租房購房、為女友親友購車等巨額開銷，累計為金某揮霍900餘萬元。2022年5月，金某因涉嫌刑事犯罪被拘捕，二人戀情告終。

示意圖。（AI生成）

僅僅兩個月後，王某結識新女友黃某，累計送禮、購物、娛樂消費近70萬元。據王某供述，他錯誤認為，只有依靠高額金錢投入，才能維繫穩定的戀愛關係。與此同時，他長期租住高端酒店、豪華住宅，租賃豪車、購置奢侈品，全方位打造富家子弟人設，將千萬親友借款揮霍殆盡。

詐騙罪成判囚11年

2022年12月，王某的舅舅察覺異常後報警。檢察機關經審查查明，王某留學歸國後，為維繫奢侈戀愛生活，編造虛假理由，在一年多時間內，哄騙父母向親友拆借近千萬元資金，全部用於個人揮霍，其行為已構成詐騙罪。

示意圖。（AI生成）

近日，經江蘇省無錫市濱湖區人民檢察院提起公訴，王某被法院以詐騙罪依法判處有期徒刑11年，並處罰金10萬元。