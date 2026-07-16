山東漢花168萬購乾隆梅瓶僅值250元　秒變水魚後痛斥：5年被呃5億

近日，山東一名富豪爆料稱，自己從2019年起經由北京保利拍賣公司高級經理推薦，花費近5億元（人民幣，下同）購入40多件古董藏品，其中一件168萬元拍下的「乾隆梅瓶」，經鑑定竟是僅值250元的現代仿品。而涉事的兩名保利經理亦被曝出夥同古董商，多年來通過封鎖消息、安排刷單打手抬價等手段，聯手設局詐騙。2024年，兩人分別被判刑14年6個月及12年。



拍賣會會場。（封面新聞）

水魚富豪5年豪擲5億購入贗品

據封面新聞，山東的李平（化名）十年前因業務關係認識北京保利拍賣公司書畫部高級經理喬某。喬某曾為他鑑別出一件贗品，李平從此對他極度信任。此後數年，喬某經常為李平尋找、推薦藏品，並作為代理人替李平拍下多件拍品。判決書顯示，兩人的信任關係達到「三五百萬的價格可由喬某自行決定」的程度。

2019年，喬某介紹了保利拍賣公司古董瓷器部高級經理翟某、上海古董瓷器行家葉某給李平認識。此後三人利用專業身份，向李平推薦藏品、遊說購買，並長期陪伴李平，防止他與收藏圈其他人士接觸，以封鎖其從外界獲取消息的渠道。

李平事後回憶稱，在他們推薦下，他一共購買、競拍了40多件藏品，總共約5億元。直至2023年，一位朋友在他家參觀藏品後提醒「不太對」，他才驚覺受騙。

喬某經常為李平尋找、推薦藏品，並作為代理人替李平拍下多件拍品。（封面新聞）

250元贗品抬價至168萬 騙徒從中獲利768萬

判決書逐一羅列了4件物品的詐騙過程。翟某與所謂「貨主」合謀，審核、接受拍品上拍，美化拍品來源與品質，與貨主約定成交價格及分成比例後，由喬某、葉某共同說服李平「入局」參拍。

在參拍過程中，騙徒亦製造其他買家高價競拍的假消息，並安排人員現場當抬價。拍品交割完畢後，三人與「貨主」按約定比例分成。在其中的31件拍品中，喬某獲得分成768.48萬元。

判決書顯示，李平以168萬元（含佣金）拍下的「乾隆梅瓶」，被文物部門、價格中心鑑定為僅值250元的現代仿品；另一件140萬元（含佣金）拍下的「景德鎮綠釉瓶」，同樣被鑑定為僅值300元的現代仿品。

清乾隆青花海水祥雲應龍紋梅瓶。（京華時報）

另外兩件分別以335萬元及2035萬元（均含佣金）拍下的藏品，雖鑑定為真品，但均被大幅炒高，兩件藏品為貨主170萬元及850萬元購入。

報道指出，李平報警後相關人員已警方被拘捕。2024年，喬某被判刑14年6個月，翟某被判刑12年，涉案的葉某提前出逃，與喬某、翟某串通詐騙的「貨主」被另案處理。

李平透露，已宣判的案件只涉及2020年左右的4件物品，其他物品的案件尚未查清，他亦稱，喬某還曾以同樣手段賣過一幅傅抱石山水畫給他，他花了2300萬元。

傅抱石山水圖卷。（故宮博物院）

目前，上海市市場監管局、上海市商務委、上海拍賣行業協會正對涉事公司展開調查，河間市公安局也根據檢察院補充偵查意見進一步調查。