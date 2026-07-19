一盞吊燈300萬　拳王鄒市明創業蝕2億賣樓　夫婦各自還欠朋友債務

7月18日，「鄒市明冉瑩穎已還清3家銀行欠款」的話題登內地文娛熱搜第一，引發大批網友關注。



在綜藝《姐姐當家2》最新節目中，冉瑩穎和鄒市明財務情況曝光。截至3月底，三家銀行欠款已還清，還剩三筆比較小的額度分屬兩家銀行，還款壓力不到之前的20%，目前還與六位朋友有債務關係。二人收入將分開結算，「你還你的朋友，我還我的朋友」。據悉，兩人創業七年虧損兩億元（人民幣，下同），拳館一盞吊燈就曾花費三百萬元，目前已變賣多地房產償債。

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據此前報道，近日，鄒市明冉瑩穎夫婦因婚姻及債務問題引發關注，相關話題詞「鄒市明2億理財虧損始末」衝上熱搜，引發熱議。

在熱播綜藝《姐姐當家2》中，冉瑩穎首度披露家庭財務困境：2017年鄒市明退役後，兩人斥巨資打造高端拳館，並跨界餐飲、電競等領域，但因市場定位小眾、運營經驗不足及疫情衝擊，多個項目於2022年陸續關停，七年累計虧損逾2億元，夫婦二人不得不出售多地房產償債。

鄒市明，中國前男子拳擊隊運動員，兩屆奧運會金牌得主，曾獲WBO（世界拳擊組織）蠅量級世界拳王金腰帶，是中國拳擊史上最具影響力的運動員之一。冉瑩穎，前央視證券資訊頻道主持人，婚後逐步淡出熒幕，全力輔佐丈夫事業並承擔家庭事務。兩人於2011年結婚，育有三子，多年來以「體壇模範夫妻」形象示人。

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