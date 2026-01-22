中國拳王鄒市明創業賠光2億？妻子直播哭窮：賣房產、名牌包還債

2008年北京奧運會上奪得中國首枚男子拳擊奧運金牌的鄒市明，4年後又在倫敦奧運會成功衛冕，奠定他中國「拳王」的地位。2017年，鄒市明與妻子冉瑩穎開啟了拳擊事業的創業之路。2025年，鄒市明透露創業虧損2億多元（人民幣，下同）。



創業9年，鄒市明夫婦多次在社交平台拍片自述創業失敗，全家節儉開支度日。據悉，兩人賣掉了上海、美國等多處房產投入拳擊行業，妻子還賣掉名牌包用於還債，事件引發網民熱議，但也有網民批評他「別哭窮」。



拳王鄒市明自曝虧損2個億。（抖音：@鄒市明）

鄒市明夫婦與劉德華合影。 （微博：@我就是我鄒市明）

打拳擊就是打架？拳擊館生意為何難做？

《中國企業家》報道，2014年，冉瑩穎在上海調研發現，拳擊行業已經沒有年輕的運動員，許多家長認為「學拳擊就是在打架」，不願意送孩子去學拳擊，因此她與鄒市明很想在中國推廣、普及拳擊運動。

2017年，鄒市明在退役前打了最後一場拳擊比賽，線上點擊量超過8億，看到了拳擊行業的市場。為實現世界拳王「金腰帶」和推廣拳擊的夢想，他與妻子開始創業。

+ 3

鄒市明搏擊健身中心原址位於上海黃浦江畔，佔地18000平方米（約190000平方呎），曾是上海市最大的搏擊健身中心之一，內部人員透露，租金不菲，目前該館已關閉。另一家拳擊館同樣位於上海，面積稍小，但設施和教練的實力依舊可靠。2019年開始，兩人正式把拳擊文化推進了校園。

為拳擊事業投入2億多 美國的房產也賣了？

鄒市明的拳擊事業涉及線下拳館、IP孵化、拳擊培訓和賽事推廣等多個項目。他回憶道，「曾經公司估值超6億元，投資人追到妻子產房門口談融資」。但創業者需要解決綜合多變的問題，很長一段時間，他陷入了迷茫。

《九派新聞》報道，2025年，拳王鄒市明透露，在拳擊行業虧損了2億多元，甚至不止。公司最差的時候，一年只盈利一個月，資金鍊都斷了。

拳王鄒市明妻冉瑩穎自曝，水費每月在百元以內。（抖音：@冉瑩穎）

最焦慮的是每個月的發薪日，「我早上醒來收到銀行的扣款短訊，一下子幾十萬就沒了」，感嘆自己為拳擊情懷買了太多次單。妻子提醒他，「情懷就像內褲，不能天天提」。

為還銀行貸款，繼續支持拳擊事業，冉瑩穎表示，他們賣掉了貴州、北京、上海、美國等多處房產，一切又回到了原始的狀態。冉瑩穎說，「我的商業偶像是馬斯克，創業就不要怕輸，怕失敗」。

拳王鄒市明自曝創業失敗。（抖音：@鄒市明）

拳王妻子多次拍片喊沒錢 網民反應兩極

鄒市明和冉瑩穎多次拍片自曝創業失敗，全家節儉開支度日，還賣奢侈包用於還債。但有網民批評，「鄒市明是奧運冠軍帶有拳王IP，和妻子一直在參與直播帶貨，直播間人數輕鬆過萬」，不應該上網抱怨。

對於冉瑩穎每次分享的生活省錢妙招，不少網民認定她在哭窮，紛紛留言，「你讓3千的人怎麼活？」、「帶了那麼多貨你還窮？」、「還是沒賺夠」、「我已經在撿垃圾了」、「拳擊館不是還開着嘛」。

但也有不少網民對他表示尊重，「謝謝你花錢普及拳擊」、「創業都這樣，慢慢來」、「不愧是冠軍，有格局」、「拳擊有你真的幸運」。

面對網民們的質疑，冉瑩穎回應稱，「其實不是這樣的，我們家庭的開支真的是很注重的，因為畢竟我和明哥，我們都是（貴州）大山裏走出來的孩子，對我們來說，現在的生活我們更加去珍惜」。