地震預警App設VIP加速通道　成都減災所否認付費優先推送急整改

「地震預警」都要分等級？近日，四川成都高新減災研究所的「地震預警」App，因首頁強制彈出廣告，且VIP會員權益標明擁有「專屬加速通道」，被大眾質疑會「優先向會員推送預警」。

7月15日晚，該研究所發布公告致歉，並澄清核心預警功能對所有用戶完全免費且無差別同步推送，絕無付費優先機制。所謂「專屬加速通道」實為利用會員收益擴容服務器，因命名不嚴謹造成誤解。研究所已下線全部開屏廣告，並刪除所有歧義文案。



四川成都高新減災研究所的「地震預警」App。

涉事的App名為「地震預警－倒計時警報」，由四川成都高新減災研究所推出。

《南方都市報》報道，有網民反映，在地震發生後進入App，首頁會強制彈出廣告，需要手動點擊「跳過」才能進入App。此外，VIP用戶擁有「預警信息加速通道」，服務器優先推送預警，而普通用戶則會延遲接收。

四川成都高新減災研究所推出的「地震預警」App推出會員收費計劃。（南方都市報）

7月15日，成都高新減災研究所客服表示，減災所是民辦非盈利科研機構。地震預警信息推送是免費，非會員同樣可以接收預警信息。App預警設置會員收費，是因為長期面臨監測設備運維、技術研發和人員工資成本的壓力，若要持續運轉預警，需通過合理的服務性收費和科研項目資助才能維持運轉。

同日晚上，成都高新減災研究所發布「關於地震預警App的情況說明及整改公告」。公告稱，面向公眾的核心地震預警推送、災害提醒等安全功能，對所有用戶免費開放、無差別推送、不設置任何付費門檻與權限限制。只要用戶正常開啟App通知、權限設置，達到預警觸發標準即可同步接收預警信息，不存在普通用戶延遲、限流、無法接收預警等情況。同時，減災所已於7月3日全面下線首頁強制彈出的開屏廣告。

對於「VIP加速通道」爭議，成都高新減災研究所稱，從未設置付費優先推送、普通用戶降速限流的差異化機制。為保障全網推送穩定，減災所通過會員增值服務收益擴容服務器資源，客觀上提升推送穩定性，卻將其標注為「專屬加速通道」，命名不嚴謹、表述不恰當，帶來「生命通道分等級」的負面觀感。目前，減災所已全面刪除所有歧義文案，完成產品功能表述整改。