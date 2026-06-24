小米電視誤發北京地震預警 官方致歉：內部測試失誤
撰文：盛昀
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昨日（6月23日）晚間，有用戶稱小米電視突然顯示北京房山區/海淀區發生5.0級地震。小米隨後發佈澄清稱，該地震消息是研發人員開展功能內部測試時操作失誤，誤將內部模擬測試數據推送至線上正式環境。
6月23日晚間，位於北京的多名小米電視用戶稱，當晚電視螢幕突然彈出一則地震提醒，稱「北京房山區/海淀區發生5.0級地震」。但海淀區地震局職員對此表示，沒有地震，信息非官方發佈，正在核實來源。
小米電視隨後發佈緊急澄清致歉聲明稱，6月23日20:15，北京及周邊區域部分小米電視用戶收到的地震預警消息，是小米研發人員開展功能內部測試時操作失誤，誤將內部模擬測試數據推送至線上正式環境。
該內容僅為測試虛構數據，並非官方真實地震預警，當時該區域不存在地震險情。又指正針對信息發佈流程、測試環境機制全面整改，對造成的用戶恐慌正式致歉。
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