珠海機場有旅客向飛機投硬幣「祈福」　警方及時處置：可判監10年

珠海機場警方在7月16日發文指，近日在珠海機場及時發現並處置一宗旅客以「祈福」為目的，向航空器拋投硬幣的違法行為。



珠海機場。（珠海機場官方微博）

珠海機場。（珠海機場官方微博）

珠海機場警方指，飛機引擎屬於超高精密、超高轉速設備，哪怕一枚小小的硬幣，一旦被吸入引擎，瞬間就可能造成葉片變形、破損、卡滯，輕則導致航班延誤、取消；重則引發空中停車、機身損毀，直接威脅旅客的生命安全，危害難以估量。

珠海機場警方指，公安機關嚴厲打擊向飛機投擲硬幣等危害航空安全的違法犯罪行為，一經發現將依法嚴懲。當事人將承擔以下法律責任：

1. 行政責任

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條規定，擾亂機場公共場所秩序、擾亂航空器上秩序的，處警告或者五百元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。

2. 民事賠償責任

因投擲硬幣行為導致航班延誤、取消，造成飛機檢修、運力佔用等損失的，涉事人員需依法全額承擔航空公司的經濟損失。全國已有多宗生效判例，法院判令當事人賠償十餘萬元維修及運營損失。

3. 刑事責任

根據《中華人民共和國刑法》第一百一十六條關於破壞交通工具罪的規定，向航空器投擲硬幣的行為足以使航空器發生傾覆、毀壞危險，即使尚未造成嚴重後果，也將依法追究行為人刑事責任，處三年以上十年以下有期徒刑。