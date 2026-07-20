爆倉押存儲晶片股慘蝕千萬　學員大罵知名經濟學家任澤平｢沒底線｣

內地知名經濟學家任澤平近日捲入付費會員投資巨額虧損風波。一名花費人民幣2980元（約港幣3200元）加入「澤平宏觀VIP群」的會員聲稱，因聽信任澤平對「科技牛」的行情判斷，滿倉兼融資重押多隻存儲晶片股，最終爆倉虧損超過人民幣1000萬元（約港幣1080萬元），直言「一輩子毀了」。任澤平19日晚間再度發文回應，強調團隊從不推薦個股，該學員亦承認投資決定屬自行判斷。



從微信對話截圖可見，該學員在微信群組內大罵任澤平，稱「為了會員費沒有底線」；該學院表示，聽了任澤平的「科技牛還在，千金難買牛回頭，每次回調都是買入機會」的觀點，滿倉股票結果虧損1000多萬（人民幣，下同），「一輩子毀了」。

一名學員花費人民幣2980元購買任澤平會員，在微信群組內大罵任澤平「沒有底線」，虧損超過人民幣1000萬元。

據任澤平19日晚間在社交媒體發表的聲明，經團隊核實，該學員於今年7月1日加入會員，7月8日首次參加課程，加入僅一兩周。該學員自稱，早在2024年已開通兩融（融資融券）帳戶，此前亦有自主長期加槓桿投資的經歷；其亦承認，任澤平團隊「沒有明確說過看好哪隻股票或建議買入」，相關標的配置及加槓桿均由該學員自行決定。

任澤平在聲明中強調，課程長期做的是宏觀經濟科普、產業趨勢分析和投資方法論分享，強調長期主義，所有商品頁面均有說明課程側重宏觀分析，不涉及個股推薦和具體操作指導。

任澤平團隊在微信公眾號回應。

任澤平團隊在微信公眾號回應。

任澤平表示，過去半年多，他在公開直播和會員內容中「不下百次」提醒「不要放槓桿、不要舉債、不要頻繁操作」，但在市場火熱時這些提醒容易被忽略。團隊再次聲明，所有課程產品均不適合任何有融資加槓桿、負債炒股的人員，反對相關行為。

據《南方都市報》報道，風波發酵後，任澤平團隊已解散所有VIP群聊，並刪除部分此前「看多」科技股的貼文。不過，也有內媒報道指，解散群組是因「有人在群內發布不實信息」，為保護會員權益而更新上課方式。

目前「澤平宏觀」VIP會員服務在抖音平台已下架，但在微信小店等平台仍可正常購買，一年期會費為人民幣2980元，另設有定價100萬元人民幣的「長期有效」方案。

「澤平宏觀」VIP會員服務一年會員費為2980元人民幣。

近期，任澤平多次公開表達看多科技股的立場。據《觀察者網》梳理，6月8日，任澤平將市場調整形容為「黃金坑」，6月30日稱調整屬牛市途中的波動，7月6日再次表示「科技牛調整是上車機會」。

然而7月11日至17日，A股半導體板塊大幅下挫，尤其兩隻被上述學員重倉的股份「德明利（001309.SZ）」及「江波龍（301308.SZ）」累計下跌均逾32%，前者更連續三個交易日跌停。

中原銀行首席經濟學家任澤平。（新浪財經）

公開資料顯示，任澤平為中國人民大學經濟學博士、清華大學經濟管理學院博士後，曾於國務院發展研究中心任職，其後先後擔任國泰君安證券首席宏觀分析師、方正證券首席經濟學家、恒大集團首席經濟學家（副總裁級）等職，年薪曾達稅前1500萬元人民幣。

2014至2015年，任澤平因準確預測牛市而打響名號，惟相關言論亦屢次引發爭議。近年他轉向自媒體與知識付費業務，2023年更涉足生髮產品創業，惟推廣的洗護髮產品所屬公司，2024年因宣傳涉及虛假或引人誤解內容，被北京市市場監督管理局罰款8萬元人民幣。