廣州屋苑建電梯　業主未參與未出資　補交雙倍錢又反悔竟告上法庭

7月17日，據粵TV報道，廣州一名業主陳阿姨（化名）在屋苑電梯加裝建好後補繳了雙倍費用3.6萬元（人民幣，下同），過後她覺得不合理要求退回一半的費用。



據悉，樓棟啟動老舊電梯加裝工程，前期主動牽頭籌備、出資出力的全體業主共同協商，明確所有後期申請加入、開通電梯使用權的業主，需要按照原始加裝費用的雙倍標準補繳相關使用費用。

廣州一業主在屋苑電梯加裝建好後補繳了雙倍費用，過後她覺得不合理要求退回一半的費用。（截取自微博@粵TV）

法院認為費用「溢價」是對其他業主的合理補償：

居住在4樓的業主陳阿姨在電梯籌備建設全程均未參與，既未出資，也未使用電梯，後續因個人出行需求，她主動申請開通電梯使用權。

之後，陳阿姨覺得多支付的電梯費用不合理，於是要求其他業主退還。其他業主不同意，隨後陳阿姨訴至法院，要求退還多繳納的費用1.8萬元。

全體前期出資業主共同制定的《電梯使用管理規定》，明確了後期加入業主的繳費標準。（截取自微博@粵TV）

法院經審理查明，屋苑加裝電梯的資金分攤方案，屬於樓棟業主共同決定事項。該案中，全體前期出資業主共同制定的《電梯使用管理規定》，明確了後期加入業主的繳費標準，該自治約定不違反法律強制性規定，合法有效，對全體出資業主及後續申請使用電梯的業主均具有法律約束力。

法院審理認為，陳阿姨自願認可樓棟繳費規則，足額繳費並實際使用電梯後，又單方面反悔主張退款，違背了民事活動中的誠實信用原則，一審法院依法駁回陳阿姨的訴訟請求。

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