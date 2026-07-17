深圳屋苑業委會「監守自盜」？挪用業主80萬共有資金墊付商鋪開支

深圳寶安區福永街道福永花苑的業主多次發現，每逢小區公共設施需要維修，就被業委會告知資金不足然後擱置，而最近，業主們卻在一份公布的賬目清單中意外發現問題，引發小區業主集體質疑。



林先生是寶安區福永街道福永花苑的業主，小區共分為三期，其中有住宅也有商鋪，物業公司是深圳市寶晨物業管理有限公司，林先生介紹，近段時間以來，每當小區有設施需要修繕，業委會總是告知資金不夠，這就讓業主們覺得疑惑，直到最近他們看到一份財務清單。

深圳寶安一屋苑的業主多次發現，每逢小區公共設施需要維修，業委會告知資金不足然後擱置。（第一現場）

業主林先生：

財務報表以前都是不透明的，後來財務報表發在『深i小區』上面，我們業主就從中發現，為什麼會有很多物業費一直在積欠。如果沒有公布，根本不知道我們的錢被挪用掉了10個月。

林先生說，賬單上的數據顯示，欠費項目為電費和物業管理費，其中拖欠大額費用的是他們的業委會主任謝先生。業主們表示，這位謝主任之所以會有大額欠費，是因為他還有另一層身份，是多個小區商鋪的大房東。隨後業主們在群裏找物業管理處和業委會詢問情況。

《關於福永花苑三期商鋪用電管理及業主欠費核實情況的回函》指出：「商鋪電費掛入小區總表由業主大會基本賬戶墊付」及「存在拖欠大額費用」等情況部分屬實。（第一現場）

業主吳女士：

有些商鋪存在10多萬元（人民幣，下同）的拖欠費，但是仍然在照常營業，大家覺得不合理就問了物業經理，物業經理在微信聊天說，他們是酬金制，是不會幫我們墊付的，都是由業主大會的公共賬戶轉賬去墊付商鋪業主的電費等等。

林先生提供的一份業委會，向福永街道物業管理辦公室出具的，《關於福永花苑三期商鋪用電管理及業主欠費核實情況的回函》指出：「商鋪電費掛入小區總表由業主大會基本賬戶墊付」及「存在拖欠大額費用」等情況部分屬實。商鋪用電確未實現抄表到戶，相關費用涉及歷史遺留問題，商鋪電費總欠費30來萬元，物業管理費加電費總欠費約80萬元。這讓業主們氣憤又無法理解，雖然小區內商鋪、公共用電和居民樓是共用一個變壓器，但是為什麼商鋪拖欠電費、管理費，要用業主共有資金來墊付，並且也沒有提前告知。

業主吳女士：

既然能夠分得開商鋪用電和我們公共用電，我們業主該繳的就是公共用電這一部分，商鋪應該繳的是商鋪自己的用電，為什麼用我們業主的錢去墊付？如果沒有幫他們墊付，會導致我們的公共用電停電的話，可以把這個情況告知大家，業委會發起業主大會。但是業委會主任沒有召開業主大會，我們就覺得是瀆職。

對此，業主們也通過民意速辦反映問題，並提出相關訴求。吳女士：「最大的訴求就是立刻止損。第二個訴求是，根據我們業委會的章程，動用業主大會公共資金的賬戶裏面的錢，5000元以上是需要召開業主大會，投票有三分之二同意才可以動用。沒有做這件事情，業委會難辭其咎，業委會的主任引咎辭職。涉及法律責任的話，我們希望進一步追究。第三點是希望欠我們的錢全部追回來。」

【延伸閲讀】浙江婆婆被推銷買山東樓無力供款遭索400萬 違約金額竟誤加一個0（點擊放大瀏覽）

+ 4

福永街道辦相關工作人員表示，接到投訴後就給業委會發函，要求他們查清，如果有欠費要儘快繳清，如果沒有欠費就要舉證，後續督促業委會回函，根據回函內容再開展工作。

業委會謝主任的商鋪租戶之一，某酒店的相關負責人洪先生表示確實存在欠費情況。

記者找到業委會謝主任的商鋪租戶之一：某酒店的相關負責人洪先生。對方表示，開業兩年以來沒賺到什麼錢，已在今年1月份提出結業申請，但是房東讓他先別走再堅持一下。同時洪先生表示，確實存在欠費情況。

酒店相關負責人洪先生：「房東說你現在要是不做了，不就什麼都沒有了嗎？要不你再堅持，我這不就在堅持嗎。從2月份到現在，我欠他應該是3萬塊錢不到，然後7月份房租還沒交。我每個月都在付錢，可是我現在付不了那麼多。 而前期的費用我承諾是每個月還他一點，一點點還。」

福永花苑業委會執行秘書範女士回應了業主們對於「動用5000塊錢以上公共資金需要開業主大會表決」的質疑。（第一現場）

隨後，記者來到小區業委會進一步核實了解情況，執行秘書範女士對欠費情況進行了說明，經核查小區共欠物業管理費用571520.95元，商鋪欠電費加管理費共計339103.87元。範女士一併回應了業主們對於「動用5000塊錢以上公共資金需要開業主大會表決」的質疑。

福永花苑業委會執行秘書範女士：

什麼叫挪用？要搞清這個。我們小區就一個賬號，小區的所有欠款都在一個賬戶裏面。有沒有人提到過其他業主的欠費？投訴的業主為什麼不是說補整個小區的欠費，而是說補商鋪的欠費錢？

範女士表示：「我們每個月付給寶晨物業的工資十六、七萬元，是不是每次也要召開一個業主大會？假如買個空調需要8000塊，那我要不要召開業主大會？」

隨後記者多方輾轉聯繫上了業委會主任謝先生，他說：「我現在跟商戶協調是幫他們先代付了，是用那個共有資金去交的。」記者詢問有開過業主大會嗎，對方表示：「這個不太清楚，我肯定不可能所有的事情我都管，要去問一下我才知道。」

7月13日，謝先生表示作為商鋪的業主兼小區業委會主任，他先行墊付跟他相關的經營商戶的欠費，之後他自己再找商鋪追討。14日中午12點半，謝先生的業委會主任離任申請公開發布，截至發稿前，其向小區業主共有資金賬戶轉入20萬元。謝先生：「已經補了20萬元了。因為資金比較大一點，就等這幾天。」

律師表示，住宅物業費只能專款專用，也就是隻能用於小區住宅共同的綠化、保潔或者基本設施的維護，除此之外，是不能被擅自挪用的。（第一現場請）

律師鄭博恩：

住宅物業費只能專款專用，也就是隻能用於小區住宅共同的綠化、保潔或者基本設施的維護，除此之外，是不能被擅自挪用的。商鋪的電費、管理費屬於經營成本，未經全體業主共同表決通過的情況下，是不得擅自挪用的，如果擅自挪用屬於違法行為。

律師表示，遇到此類情況，業主可向住建部門進行投訴，必要時可以通過訴訟，維護自己的合法權益。鄭博恩：「物業管理費它屬於全體業主共同所有，物業管理方它只是代管的單位，未經全體業主表決通過的情況下，擅自挪用的行為，本身就違反了《民法典》以及《物業管理條例》的相關規定，應當予以返還。業主可以要求物業管理公司對這部分的費用進行明示，並且要求返還。」

【延伸閲讀】裝修工人走錯樓層誤將單位拆成清水房 業主極崩潰僅獲賠1.1萬元（點擊放大瀏覽）