杭州流浪漢進圖書館看書遭投訴　圖書館回覆網民盛讚再揭動人故事

近日小紅書、Threads瘋傳多名街友在杭州圖書館內安靜翻書的畫面，照片中的街友或坐或站衣著襤褸在聚精會神看書，網傳引起市民不滿，杭州圖書館接到投訴後回應：「我無法拒絕他們進來讀書，但您有權利選擇離開，圖書館對所有讀者只有一個要求—洗手。或許這不是杭州最好的圖書館，但一定是最溫暖的。讀書是高尚的，但不能是高貴的。讀書是為了讓你明辨是非，不是為讓你自覺高人一等」，該回覆受到網民盛讚。



據《華商報・大風新聞》報道，杭州圖書館工作人員7月19日受訪稱，其實該回覆是很多年前發生在老館長褚樹青任內的事，老館長現在已經退休多年，沒人知道為何最近會重新在群媒體上被翻出。該圖書館工作人員也表示，圖書館的理念和規定始終如一，「人人都可入內閱讀」。



近日小紅書和Threads上出現許多無家者進館內看書的圖片：

此次舊事重提，再揭開一個感人故事。杭州圖書館二樓有位當地的一尊拾荒老人立半身銅像。一位老人捧著一本書，正聚精會神地閱讀。

。杭州圖書館二樓有位當地的一尊拾荒老人立半身銅像。一位老人捧著一本書，正聚精會神地閱讀。（《華商報・大風新聞》）

據了解，該雕像是紀念退休教師、拾荒老人韋思浩，他在退休後雖然每個月有5千元人民幣的津貼，但他選擇將大部分收入捐出助學，自己則撿拾瓶罐度日，每次進圖書館都會洗乾淨雙手，他對書的熱愛也讓當地民眾感動，在他過世後市民為他眾籌打造了一個紀念雕像。

銅雕下方文字介紹，「他是一位『拾荒老人』，但他常常走進圖書館，每次看書前都認真洗手，對書本愛惜之至。他是一名教師，多年來一直默默捐助寒門學子。他也是一位父親，但直到他離開之後，女兒才發現父親的故事。他叫韋思浩，2015年末，這位老人感動了一座城……市民眾籌，為他打造了一個紀念雕像……感謝願意銘記平凡感動的每一個人。」

退休教師、拾荒老人韋思浩熱愛閱讀。（人民日報）

韋思浩閱讀前都會洗手。（人民日報）

據人民日報此前報道，韋思浩是拾荒老人，也是退休教師。他愛書成痴，每次進圖書館前，都要把手洗得特別乾淨。韋思浩每月退休工資有五千多元，但他省吃儉用，把大部分收入用於捐資助學。

2015年，77歲的韋思浩老人因車禍身亡。韋思浩離世後，他的女兒才發現父親捐資助學的收據，發現他都一直匿名捐款，「我們是收拾遺物時才發現」，此外，韋思浩還簽了遺體捐贈志願表，身後願意捐贈遺體和所有的可用器官，感動無數人。

韋思浩離世後，他的女兒才發現父親捐資助學的收據。（人民日報）

韋思浩還簽了遺體捐贈志願表，身後願意捐贈遺體和所有的可用器官。（人民日報）