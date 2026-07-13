杭州女肚脹當發福 醫生揭內藏50粒子宮肌瘤 最大8厘米險切子宮
撰文：許祺安
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近日，杭州一名42歲王女士小腹日漸隆起，身形圓潤，她一度認為是中年發福，直至頻繁被誤會成孕婦且出現頭暈乏力，才到醫院求診。經醫生檢查後發現，王女士腹中並非贅肉，而是密密麻麻長滿了子宮肌瘤。醫療團隊最終在全麻腹腔鏡下手術，剔除整整50顆肌瘤，最大一顆直徑達8厘米。
誤當中年發福 腹痛求醫揭危機
據健康杭州，42歲王女士小腹漸隆起，身形變圓，自認為是中年發福，屢被誤會懷孕，直到有頭暈乏力等症狀出現才去求醫。
經醫生檢查發現，其腹中非脂肪，而是子宮肌瘤。據了解，王女士20年前已確診有肌瘤，但因體積小且無症狀，連續兩年覆診無大變後便掉以輕心。當地醫院評估腫瘤數量多、體積大，建議開腹手術，並可能需切除子宮。
微創手術成功剔除50顆肌瘤 最大一顆堪比雞蛋
王女士其後轉到杭州市婦女兒童醫療集團錢江院區，團隊為她進行全麻腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術，共取出50顆肌瘤，最大直徑達8厘米。術後，王女士恢復良好，已順利出院。
醫生提醒：子宮肌瘤早期多無症狀 需定期檢查
杭州市婦產科醫院李鼎恆主任醫師提醒，子宮肌瘤早期多無症狀，確診後必須遵醫囑定期覆診。報道亦建議，女性控制高脂高糖飲食、慎用雌激素類補品、保持情緒平穩，並每年進行婦科超聲波檢查，以降低風險。
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