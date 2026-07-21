褲袋鼓起還會動！2女藏「瀕危活鸚鵡」北上　羅湖海關斷正

據「海關發佈」公眾號消息，近日，羅湖海關在旅檢進境內地渠道連續查獲兩名旅客在各自褲子口袋內藏匿活體鸚鵡，共計2隻。



羅湖海關在旅檢進境渠道連續查獲兩名旅客在各自褲子口袋內藏匿活體鸚鵡。（海關發佈）

羅湖海關在旅檢進境渠道連續查獲兩名旅客在各自褲子口袋內藏匿活體鸚鵡。（海關發佈）

當日，海關關員在對進境旅客進行監管時，發現兩名女性旅客相繼進入海關監管區，均未主動申報。兩人褲子寬鬆，口袋處有明顯鼓起，海關關員立即對兩人進行攔截檢查。

經檢查，關員在兩名旅客的褲子口袋內各發現1個黑色密封膠袋，並感受到袋內有活物蠕動跡象。拆開後，關員發現用半透明紗網包裹的活體鸚鵡2隻，腳部均被捆綁。

羅湖海關在旅檢進境渠道連續查獲兩名旅客在各自褲子口袋內藏匿活體鸚鵡。（海關發佈）

羅湖海關在旅檢進境渠道連續查獲兩名旅客在各自褲子口袋內藏匿活體鸚鵡。（海關發佈）

羅湖海關在旅檢進境渠道連續查獲兩名旅客在各自褲子口袋內藏匿活體鸚鵡。（海關發佈）

羅湖海關在旅檢進境渠道連續查獲兩名旅客在各自褲子口袋內藏匿活體鸚鵡。（海關發佈）

後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述活體鸚鵡分別為葵花鳳頭鸚鵡和金頭凱克鸚鵡，均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。

內地海關提醒：根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。