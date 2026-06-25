雲南男駕駛旅遊巴運毒87公斤判死緩　｢量刑過輕｣檢察抗訴後判死刑

內地最高人民檢察院6月25日披露，雲南一名男子駕駛旅遊巴先後兩次運輸毒品，合共近87公斤，一審被判死刑緩期兩年執行。檢察機關認為判決未認定部份犯罪事實、量刑畸輕提出抗訴。此後，雲南省高級法院採納抗訴意見，改判死刑，日前已獲最高人民法院核准。



2023年10月3日，男子付某兵駕駛旅遊巴從雲南昆明到達德宏州瑞麗市，接取孫某交付的毒品。第二天，付某兵駕駛同一輛旅遊巴將毒品從瑞麗運往昆明，在昆明西收費站被當地警方抓獲。執法人員在車內查獲毒品甲基苯丙胺片劑（俗稱「麻古」）66190.23克，含量介乎14.27%至14.88%。

檢察機關受理審查起訴時，發現付某兵曾於9月駕車前往湖北，存在大型客車長途空載往返、異常大額收入等疑點，懷疑他可能還涉及其他重大毒品犯罪，遂引導偵查機關赴湖北調查，調取資金交易紀錄、通話紀錄、車輛行程軌迹及沿途監控等證據。

雲南省瑞麗市對緬甸邊境口岸。（網上圖片）

經調查證實，2023年9月6日，付某兵曾駕駛同一輛旅遊巴從昆明運送毒品至湖北武漢，交給趙某、趙某林（均另案處理）。同年10月11日，趙某及趙某林在販賣該批毒品時被湖北公安機關抓獲，當場查獲毒品甲基苯丙胺片劑20775.94克，含量為15.40%至15.67%。

兩次共計，付某兵運輸的毒品一共接近87公斤。

2024年4月3日，昆明市檢察院以運輸毒品罪對付某兵及孫某提起公訴。同年6月21日，昆明市中級法院判處付某兵死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；孫某則被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

甲基苯丙胺片劑（俗稱：麻古）。（網絡資源圖）

然而，一審判決對檢察機關指控付某兵9月（第一次）運輸毒品到武漢的犯罪事實未予認定。昆明市檢察院認為判決認定事實錯誤、量刑畸輕，於2024年7月9日提出抗訴，雲南省檢察院支持抗訴。

2025年1月17日，雲南省高級法院採納抗訴意見，改判付某兵死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。2025年12月13日，最高人民法院裁定核准付某兵死刑。