羅湖口岸‧有片｜北上女被查　將內褲藏2公斤銀條掏出丟地下斷正

近日，內地羅湖海關在旅檢進境（從香港進入內地）渠道查獲一名旅客在內褲中藏匿足銀條2塊，淨重2公斤，按查獲當日市場行情價計算，總價格為3.49萬人民幣（約4.03萬港元）。



檢查過程中，該旅客一邊用外衣遮擋，一邊將藏在內褲裡的襪子掏出並扔至地面。（海關發布）

據中國海關總署公眾號「海關發布」6月17日指，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名女性旅客進入海關監管區未向海關申報。該旅客戴著口罩、步伐緩慢，全程刻意低頭行走，避免與關員視線接觸。海關關員隨即對其進行攔截檢查。

檢查過程中，該旅客一邊用外衣遮擋，一邊將藏在內褲裡的襪子掏出並扔至地面。（海關發布）

檢查過程中，該旅客一邊用外衣遮擋，一邊將藏在內褲裡的襪子掏出並扔至地面。（海關發布）

檢查過程中，該旅客一邊用外衣遮擋，一邊將藏在內褲裡的襪子掏出並扔至地面。海關關員立刻撿起查看，在該旅客扔出的襪子裏發現疑似銀條2塊。

海關關員在該旅客扔出的襪子裏發現疑似銀條2塊。（海關發布）

按查獲當日市場行情價計算，總價格為3.49萬人民幣（約4.03萬港元）。（海關發布）

後經深圳海關工業品檢測技術中心鑑定，上述銀條為足銀塊，淨重2千克。按查獲當日市場行情計算，總價格約3.49萬元人民幣。目前，該案件已移交海關緝私部門作進一步處理。