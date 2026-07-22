世界盃冠軍變試機員　榮耀AI手機Robot Phone亮相世界盃與WAIC

2026世界人工智能大會（WAIC）以「智能時代的共同未來：探索AI新邊界」為主題。會上，榮耀發佈了一款打破「黑色方塊」刻板印象的Robot Phone，融合具身智能交互與旗艦影像能力，被視為AI終端從「工具」走向「夥伴」的標誌性產品。



此外，在地球的另一端，世界盃冠軍大戰西班牙戰勝阿根廷後，一名西班牙球員在奪冠慶祝現場，手持疑似榮耀（HONOR）尚未正式發布的「Robot Phone」瘋狂自拍，這款自帶伸縮雲台相機的手機，在直播畫面中意外「搶鏡」，成為賽後熱話。



世界盃冠軍大戰西班牙戰勝阿根廷後，一名西班牙球員在奪冠慶祝現場，手持疑似榮耀（HONOR）尚未正式發布的「Robot Phone」瘋狂自拍。（微博截圖）

榮耀Robot Phone。（微博截圖）

世界盃決賽意外搶鏡 未上市先爆紅

據《極目新聞》，在WAIC閉幕當日，Robot Phone在美加墨世界盃決賽頒獎禮上意外搶鏡。西班牙球員奪冠慶祝時，拿出這款尚未上市的中國品牌榮耀Robot Phone自拍、錄製Vlog。憑藉可360度旋轉的AI機械雲台鏡頭，手機在全球直播畫面中迅速吸睛，隨後登上國內社交平台熱搜。

2026年7月19日，美國紐約，圖爲西班牙國家足球隊在世界盃奪冠後，在領獎台上歡呼慶祝。（Reuters）

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據了解，這並非官方置入，而是球員提前取得體驗機後自發使用。在世界盃期間，Robot Phone已作為央視新聞前方記者的報道裝備，跟隨記者輾轉多個賽場，自動調整雲台角度、跟隨拍攝對象，參與從賽前探訪到賽後追蹤的拍攝報道。

據介紹，Robot Phone背面左側在於機身頂部集成了一套行業最小的四自由度（4DoF）鈦合金機械雲台系統，支持360°全域旋轉追蹤，可實現90°與180°智能運鏡，此外在雲台右側配備兩顆攝像頭，三者共同組合成2億像素雲台主攝、5000萬像素超廣角及2億像素潛望長焦的後置三攝組合。

日常使用時，雲台相機完全收納於機身內部，保持完整一體外觀，啟用時一鍵彈出，僅需0.8秒即可完成展開。

榮耀ROBOT PHONE驚喜亮相CES（Honor）

此前爆料顯示，Robot Phone預計2026年8月正式發佈。榮耀CEO李健在2026世界人工智能大會上確認，該機將在2026年第三季度上市。另有消息指，Robot Phone與Magic9系列將分開發佈，前者定檔8月，後者暫定10月登場。

內嵌AI智能體可自主預約餐廳、打車

Robot Phone並非僅在硬件上「炫技」，而是深度嵌入了榮耀的AI智能體。據《上海證劵報》，7月18日，榮耀CEO李健在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）提出，AI的演進必將脫離冰冷的工具屬性，從作業系統到具身交互，全面邁向夥伴型的類人生命體，重構人與物理世界的關係。

基於這樣的思考，榮耀將MagicOS升維成行業首個夥伴型多模態智能體作業系統——Agentic OS。

7月18日，榮耀CEO李健在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）上發表主題演講，全球首款機械人手機Robot Phone同步開啟全渠道預約。（騰訊科技）

據《騰訊科技》，在WAIC 2026上，榮耀通過論壇演示、展區體驗等不同方式，向大眾呈現了Robot Phone作為全球首款機械人手機的強大多模態具身交互能力。從訂蛋糕、打車去餐廳、到預約KTV包間的「生日慶祝三件套」，從暢聊足球熱門話題，到播放綠茵季神曲時雲台「隨音而舞」，榮耀Robot Phone憑藉強大的感知、推理、執行和反饋能力，實現了各類跨應用連續任務的自主執行。

Robot Phone預計2026年8月正式發佈。（小紅書截圖）

《騰訊科技》分析指出，當前，AI創新的邏輯已經發生轉變，純模型參數的競賽已經摸到天花板，AI的下半場，比拼的是物理世界的工程落地能力。大模型的終局必然指向具身落地，而這恰恰是中國消費電子產業鏈的核心優勢所在。