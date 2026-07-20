2026世界人工智能大會　超3000展品亮相　機械人進化「能幹活」

7月17日至20日，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海舉行。據《央視新聞》報道，大會聚集了1100家參展企業，有3000餘項展品集中亮相，超300款新品選擇在大會期間全球首發。報道評價大會展示了中國機械人更新快、智能體進化快、算力「跑」的快。



本屆世界人工智能大會為第九屆。在2024年，18台人形機械人在世界人工智能大會展示的是「迎賓」，是「十八羅漢」的表演；而今年，人形機械人已從表演進化到幹活，60多台人形機械人遊走在會場多個角落，承擔起導覽和諮詢支持工作。

「元仔元仔，變形！」一聲令下，啟元機械人T1從人形快速切換為四足機器狗。工作人員介紹：「室內平坦空間，它像人一樣站立用雙輪移動；到了草地、砂石路或台階等戶外複雜地形，可以立刻切換四足，穩穩通過。」可愛的形態吸引不少參觀者打卡。

可切換四足與直立的機械人。（央視新聞）

報道稱，往年觀眾圍觀看機械人跳舞、打拳、翻跟頭；今年，更多人關注機械人「能不能幹活」。

在螞蟻靈波展台，樂聚、星塵智能和螞蟻靈波三台不同品牌的機械人在藥房里協同作業，根據隨機訂單自主分工，完成接收、分揀和交付；它石智航1:1還原汽車裝配流水線，A1機械人完成「取線-布線-插接」等工序。

除了工業場景外，優理奇負責人介紹，今年已有上千台機械人走進真實場景，集中在保安、保潔、保姆「三保」領域，「我們已和多家酒店合作，一台機械人半小時能完成一間房的清潔，除了被子整理和一些精細動作，其他都能幹。」

螞蟻靈波機械人智慧藥房。（央視新聞）

機械人的細分零部件領域也在不斷取得突破。包括上海具身慧智科技展出的電子舌，通過多通道味蕾電極陣列與AI算法，打造高精度、低成本的味覺量化實時檢測系統，覆蓋食品、環保、醫療等領域。相關負責人說：「電子舌沒有人類味覺的主觀偏頗，卻有著媲美甚至超越人類的感知能力。」

中國信息通信研究院副院長魏亮表示，從2024年到2026年，三年間，具身智能產業經歷了從「看外形」到「看能力」，再到「看落地」這三級跳。到了2026年，這一從「表演模式」到「幹活模式」，從小批量試製到大規模量產變化的背後，是國產大模型能力提升，核心零部件成本下降，場景數據長期積累共同作用的結果。

工信部數據顯示，今年人形機械人整機產量有望突破10萬台。從「能表演」到「能幹活」，機械人正走出展台，走向產線，走進醫院、酒店、藥房，走入千行百業與日常生活。

從「會回答」走向「能執行」

今年世界人工智能大會上，機械人也從單純的對話，走向更複雜的執行和解決問題。「幫我搜索一下今天WAIC的重要信息，總結成150字簡報，發給我的同事小智。」這款由「努比亞」出品的AI智能手機，用戶僅需用語音下達任務，無需打開App即可跨應用完成製作PPT、修圖、打車等操作。

AI智能手機將AI從「會回答」進化為「能執行」。（央視新聞）

騰訊的智能體WorkBuddy，更能自主拆解任務、調用工具，最終直接交付成果。工作人員說：「以前我們問AI『怎麼寫周報』，現在AI直接幫我們『寫好周報』。」

百度的「百度搭子」同樣強調了「執行」能力。工作人員對屏幕說「幫我寫一份競品分析報告」，智能體自主拆解任務、檢索信息、生成文檔，全程無需幹預。不少圍觀的觀眾說：「這不是聊天機械人，而是數字員工。」

想要機械人和AI順暢工作，晶片算力是關鍵。華為亦在本次大會上首次將昇騰950超節點真機公開亮相。通過高速互聯技術，將上千顆AI晶片整合為單一的龐大算力池。現場工作人員介紹，每一層抽屜里裝著8張AI晶片，整個機櫃共有1024張AI晶片，最低時延可達到3微秒，可輸出更精準、高效的算力服務，讓1024張晶片要像一張「大晶片」一樣協同工作，「以前可能只是單晶片之間進行性能PK，現在我們更加注重系統集群之間高效協同的效率。」

華為Atlas 950真機亮相大會現場。（東方財富網）

除了華為外，多家廠商展示了他們的「超節點」。沐曦股份發布曦景S600超節點，主打「零線纜」設計；昆侖芯展台展示了32卡/64卡超節點產品和256卡超節點產品，其中前者是國內率先實現量產交付的超節點產品之一；中興則展出OEX超節點等等。

報道指出，雖然不同廠商的產品側重點不同，但這些超節點共同展示都指向一個趨勢，即國產AI算力正從單晶片競爭邁向系統級集群能力競爭。超節點集群的落地，將為中國人工智能大模型的持續迭代和行業應用提供堅實的算力底座。

在展會現場，能讓海量數據快速跑起來的「光」產品亦是焦點之一。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

長飛光纖展台展示的「空芯光纖」備受關注。相關負責人介紹，該產品處於全球領先水平，目前已進入試點運行階段，「和傳統光纖不同，空芯光纖讓光在空氣里跑，具有低時延、低損耗等優勢，傳輸時延可節省超30%。」

江蘇蘇州一家光纖廠商相關負責人說，目前產能已經排到2027年一季度，「幾乎每個月都是滿的。」南通一家光纖生產企業負責人則表示，該公司的特種光纖產品，出貨價格1年內上漲了10倍，仍供不應求，「訂單同比增長4倍，客戶需提前繳納保證金才能鎖定工廠產能。」

「量價齊升」反映出AI算力基礎設施建設對數據傳輸「高速公路」的迫切需求。今年展品的含「光」量亦頗高：光子芯力推出光子全波超表面晶片，該光電融合方案的成本與耗電較傳統電子晶片下降50%至60%；杭鋼數科展出已投產的1.6T光模塊產品，1秒可傳輸約90部2GB電影。

今年一季度，中國光纖、光纜和光模塊的出口量‌同比增長均在兩位數以上‌。其中，光模塊出口同比增長約‌30%‌。